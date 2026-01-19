Trump diz que vai agir para afastar suposta ameaça russa na Groenlândia

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que chegou o momento de afastar o que classificou como uma “ameaça russa” na Groenlândia e garantiu que essa ação será concretizada. A declaração reforça a escalada de tensões diplomáticas envolvendo o território autônomo ligado à Dinamarca e reacende o debate sobre a presença militar e estratégica no Ártico.

Segundo a Reuters, Trump declarou neste domingo (18), que o governo dinamarquês teria ignorado alertas feitos ao longo de duas décadas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) sobre a situação de segurança na região.

Em uma publicação na rede digital Truth Social, de sua propriedade, Trump foi direto ao responsabilizar a Dinamarca. “A OTAN vem dizendo à Dinamarca, há 20 anos, que ‘vocês precisam afastar a ameaça russa da Groenlândia’. Infelizmente, a Dinamarca não conseguiu fazer nada a respeito”, escreveu. Em seguida, acrescentou: “Agora é a hora, e isso será feito!!!”.

Trump tem insistido publicamente na ideia de incorporar a Groenlândia ao território dos Estados Unidos, apesar da resistência explícita dos líderes dinamarqueses e groenlandeses. Autoridades locais já afirmaram que a ilha não está à venda e que não deseja se tornar parte do território norte-americano.

No sábado, Trump prometeu implementar uma série de tarifas progressivas contra aliados europeus, condicionando o recuo dessas medidas à permissão para que os Estados Unidos adquiram a Groenlândia. A retórica amplia o atrito com parceiros históricos e gera preocupação entre governos europeus.

O presidente dos Estados Unidos também argumentou que o avanço da presença da China e da Rússia no Ártico transforma a Groenlândia em um ponto central para os interesses de segurança de Washington. Em resposta, autoridades da Dinamarca e de outros países europeus ressaltaram que a ilha já está coberta pelo pacto de defesa coletiva da OTAN, o que, segundo eles, garante sua proteção estratégica.

A disputa em torno da Groenlândia evidencia a crescente importância geopolítica do Ártico, em um cenário marcado por competição entre grandes potências, interesses militares e disputas por rotas estratégicas e recursos naturais.