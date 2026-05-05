Trump faz novo ataque e acusa papa Leão XIV de "colocar muitos católicos em risco"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um novo ataque contra o papa Leão XIV, acusando o pontífice de "colocar muitos católicos em risco" ao defender posições relacionadas ao Irã. As falas ocorrem dois dias antes da reunião prevista entre o secretário de Estado, Marco Rubio, e o pontífice no Vaticano, em meio a tentativas de reduzir tensões diplomáticas após ofensas anteriores de Trump ao líder católico nascido em Chicago. As informações são do jornal britânico The Guardian.

Trump afirmou que o papa "preferiria falar sobre o fato de que está tudo bem o Irã ter uma arma nuclear" e acrescentou: "não acho que isso seja muito bom". Leão XIV, no entanto, nunca afirmou que o Irã deveria possuir armas nucleares. O pontífice tem defendido repetidamente o fim das guerras na região, criticando a escalada dos conflitos no Oriente Médio e pedindo cessar-fogo e diálogo diplomático.

Reunião no Vaticano e tentativa de distensão

O embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé, Brian Burch, afirmou que espera uma reunião "franca" entre Marco Rubio e o papa no Palácio Apostólico na quinta-feira (7). Segundo Burch, "nações têm divergências, e uma das formas de lidar com isso é por meio da fraternidade e do diálogo autêntico". Ele afirmou ainda que Rubio busca "uma conversa franca sobre a política dos EUA" e um "entendimento mútuo".

O embaixador negou a existência de uma "ruptura profunda" entre os Estados Unidos e o Vaticano, destacando que o encontro deve servir para esclarecer diferenças e fortalecer o diálogo.

Tensões diplomáticas recentes

A viagem de Rubio ocorre após novos atritos entre Trump e o papa em abril, quando o presidente estadunidense classificou Leão XIV como "fraco" e criticou sua atuação à frente da Igreja. Na ocasião, Trump também publicou e posteriormente apagou uma imagem gerada por inteligência artificial na qual aparecia representado como figura religiosa.

Além do encontro com o papa, Rubio deve se reunir com o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, e posteriormente com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o chanceler italiano, Antonio Tajani.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, também já criticou o pontífice, afirmando que o Vaticano deveria "se limitar a questões de moralidade" e ser cauteloso ao tratar de temas como guerra e teologia.

Rubio e Vance participaram da cerimônia de posse do papa no ano passado e tiveram audiência privada com ele no dia seguinte, ocasião em que entregaram um convite do presidente Donald Trump para uma visita à Casa Branca, ainda não respondido por Leão XIV.