Trump investe US$ 82 milhões em setores favorecidos por seu governo

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adquiriu pelo menos US$ 82 milhões em títulos corporativos e municipais entre o fim de agosto e o início de outubro, segundo formulários oficiais divulgados neste sábado. Os documentos, disponibilizados pelo Escritório de Ética Governamental dos EUA, fazem parte das exigências da lei de transparência Ethics in Government Act, instituída em 1978.

As informações foram publicadas pela agência Reuters, que detalhou que Trump realizou mais de 175 operações financeiras entre 28 de agosto e 2 de outubro. Embora os valores individuais não sejam discriminados, os registros apresentam faixas de montante e indicam que o valor máximo total das aquisições supera US$ 337 milhões.

Apostas em setores impulsionados por sua própria política econômica

A maior parte dos ativos listados consiste em títulos emitidos por municípios, estados, condados, distritos escolares e outros órgãos vinculados ao poder público norte-americano. Os novos investimentos de Trump abrangem diferentes setores, muitos deles diretamente beneficiados pelas mudanças regulatórias implementadas por seu governo, especialmente no campo da desregulamentação financeira.

Entre os títulos corporativos, o presidente dos EUA comprou dívidas de empresas de tecnologia e semicondutores, incluindo Broadcom, Qualcomm, Meta Platforms e Intel — esta última após o próprio governo adquirir uma participação na companhia. Também foram adquiridos títulos de grandes varejistas, como Home Depot e CVS Health, além de bancos de Wall Street, como Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Investimentos se mantêm mesmo em meio a tensões com Wall Street

Os registros revelam ainda que Trump comprou títulos do JP Morgan no fim de agosto, período em que — já na sexta-feira anterior à divulgação dos documentos — ele solicitou ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos a abertura de uma investigação sobre os vínculos do banco com o financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais e já falecido. O JP Morgan declarou lamentar as relações mantidas no passado com Epstein, mas negou ter colaborado para “atos hediondos”.

Carteira sob gestão terceirizada, mas com ganhos que retornam ao presidente

A Casa Branca não comentou imediatamente as novas informações. A administração Trump afirma que o presidente continua a apresentar todas as declarações obrigatórias e que nem ele nem sua família administram diretamente a carteira, atualmente gerida por uma instituição financeira terceirizada. Trump, que construiu fortuna no setor imobiliário antes de ingressar na política, afirma ter colocado suas empresas em um fundo administrado por seus filhos.

Um documento anterior, entregue em agosto, já havia revelado que Trump comprou mais de US$ 100 milhões em títulos desde que reassumiu a presidência em janeiro de 2025. Sua declaração anual, submetida em junho, mostrou que a renda de seus diversos empreendimentos continua a fluir para ele, levantando preocupações sobre possíveis conflitos de interesse.

No relatório anual referente ao ano de 2024, Trump declarou mais de US$ 600 milhões em receitas provenientes de criptomoedas, campos de golfe, licenciamento e outras atividades. A incursão no mercado cripto, segundo o documento, ampliou significativamente seu patrimônio, que totalizava pelo menos US$ 1,6 bilhão segundo cálculos da Reuters.