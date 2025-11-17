Trump muda de rumo e pressiona republicanos a liberar arquivos de Epstein

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu neste domingo que os republicanos na Câmara votem pela liberação dos arquivos do Departamento de Justiça relacionados ao caso de Jeffrey Epstein, o financista condenado por crimes sexuais e morto em 2019. A mudança de postura foi revelada pela agência de notícias Reuters, que publicou a reportagem neste domingo (16).

A manifestação de Trump ocorreu em sua rede Truth Social após o presidente da Câmara, Mike Johnson, afirmar que a divulgação dos documentos poderia encerrar suspeitas levantadas por democratas a respeito de supostas conexões entre Trump e crimes cometidos por Epstein.

Trump diz que republicanos “não têm nada a esconder”

Na publicação, Trump afirmou que é hora de divulgar o material. Ele escreveu: “Os republicanos da Câmara deveriam votar para liberar os arquivos de Epstein, porque não temos nada a esconder”, declarou o presidente. “E é hora de superar essa farsa dos democratas, perpetrada por lunáticos da extrema esquerda para desviar a atenção do grande sucesso do Partido Republicano, incluindo nossa recente vitória no ‘shutdown’ dos democratas.”

Trump respondeu ainda às especulações levantadas por e-mails divulgados por um comitê da Câmara na semana anterior. Em uma das mensagens, Epstein dizia que Trump “sabia sobre as meninas”, embora o contexto da frase permaneça desconhecido.

O presidente afirma que rompeu relações com Epstein décadas atrás, antes das condenações por tráfico sexual de menores.

Disputa interna expõe divisões entre aliados

Segundo a Reuters, o debate sobre a divulgação dos documentos abriu uma fissura entre aliados de Trump no Congresso. Parte do seu núcleo mais fiel acredita que o governo oculta arquivos sensíveis envolvendo o financista e sua relação com figuras públicas influentes.

Na sexta-feira, Trump retirou seu apoio à deputada Marjorie Taylor Greene, que vinha criticando a forma como republicanos conduziram o caso dos documentos de Epstein.

A situação agrava tensões internas em um momento em que o país enfrenta o mais longo shutdown de sua história, já ultrapassando um mês.

Democratas apostam em apoio bipartidário

O deputado democrata Ro Khanna, da Califórnia, um dos autores da petição para levar o tema a voto, disse à Reuters que espera apoio de mais de 40 republicanos. A Câmara conta atualmente com 219 republicanos e 214 democratas.

A votação sobre a liberação dos arquivos deve ocorrer nos próximos dias.