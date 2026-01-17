Trump quer que países paguem US$ 1 bilhão para permanecer em seu Conselho da Paz, diz reportagem

Reuters – O governo Trump quer que países paguem US$ 1 bilhão para permanecerem em seu conselho de paz, informou a Bloomberg News neste sábado, citando um rascunho do estatuto do órgão.

De acordo com a reportagem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atuaria como o primeiro presidente do conselho, e cada país-membro teria mandato de no máximo três anos a partir da entrada em vigor do estatuto, com possibilidade de renovação a critério do presidente.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente as informações.

Questionado pela Reuters sobre o tema, o Departamento de Estado dos Estados Unidos respondeu remetendo a publicações anteriores nas redes sociais feitas por Trump e por seu enviado especial, Steve Witkoff, que não mencionavam valores.