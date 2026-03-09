Unicef diz que ao menos 83 crianças morreram no Líbano em uma semana de guerra

247 - Pelo menos 83 crianças morreram e outras 254 ficaram feridas no Líbano desde o dia 2 de março, em meio à intensificação de ataques israelenses recentes. Os dados foram divulgados pela UNICEF em comunicado publicado nesta segunda-feira.

Segundo a agência das Nações Unidas voltada à proteção da infância, o aumento da violência no país tem provocado um impacto devastador sobre crianças e famílias, além de provocar um deslocamento massivo de civis.

“Em média, mais de 10 crianças foram mortas todos os dias em todo o Líbano na última semana, com aproximadamente 36 crianças feridas por dia.”

A organização destacou que os números refletem apenas parte do impacto humano da escalada militar recente. De acordo com o levantamento apresentado pela entidade, as mortes e ferimentos de menores vêm se acumulando desde o início de confrontos mais intensos na região.

“Nos últimos 28 meses, 329 crianças teriam sido mortas no Líbano e 1.632 ficaram feridas.”

Para a agência da ONU, os números revelam a dimensão da tragédia humanitária enfrentada pela população civil no país.

“Esses números são impressionantes. Eles são um testemunho contundente do impacto que o conflito está tendo sobre as crianças.”

Além das mortes e feridos, a guerra também tem provocado deslocamentos em massa. Segundo a entidade, quase 700 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas nas últimas semanas devido à escalada dos confrontos.

Entre os deslocados estão cerca de 200 mil crianças, que agora vivem em condições precárias e dependem de ajuda humanitária. Esse contingente se soma a dezenas de milhares de pessoas que já haviam sido deslocadas por episódios anteriores de violência na região.

Diante do cenário, a agência fez um apelo para que todos os lados envolvidos no conflito respeitem as normas do direito humanitário internacional e garantam a proteção de civis e de infraestruturas essenciais.

O comunicado também reforça a necessidade de preservar escolas, abrigos e outras estruturas usadas pela população civil durante o conflito.

“A Unicef pede esforços imediatos para reduzir a escalada da situação e evitar novos danos às crianças.”

A intensificação de ataques israelenses recentes tem provocado crescente preocupação internacional, sobretudo diante do número elevado de vítimas civis e do agravamento da crise humanitária no Líbano.