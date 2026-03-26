Veja quem é Noelia Castillo, que lutou 601 dias pelo direito à eutanásia

247 - Após uma disputa judicial que se arrastou por mais de um ano e meio, a jovem espanhola Noelia Castillo, de 25 anos, deve ser submetida ao procedimento de eutanásia nesta quinta-feira (26) na Catalunha, região autônoma da Espanha. Conforme apurado pelo jornal El País, a jovem ficou paraplégica depois de se jogar do quinto andar de um edifício em outubro de 2022 e, desde então, travou uma longa batalha legal para ter o direito à morte assistida reconhecido pelo Estado espanhol.

Segundo o El País, Noelia relatou ter sofrido abusos e agressões sexuais antes da tentativa de suicídio que a deixou em estado irreversível. O pedido formal de eutanásia foi feito logo após a queda, e a Comissão de Garantia e Avaliação da Catalunha — órgão formado por juristas e profissionais de saúde — aprovou a solicitação em julho de 2024, reconhecendo que o quadro clínico da jovem era "não recuperável", com dependência grave, dor crônica e sofrimento incapacitante, condições que atendem às exigências da legislação espanhola sobre eutanásia.

O caminho até a autorização definitiva, no entanto, foi marcado por obstáculos impostos pela própria família. O procedimento, inicialmente agendado para 2 de agosto de 2024, foi suspenso após intervenção judicial motivada por um recurso apresentado pelo pai de Noelia, Gerónimo Castillo, que contestava a capacidade mental da filha para tomar uma decisão dessa magnitude.

A Justiça espanhola, porém, rejeitou o argumento em todas as instâncias. Tanto o juizado de Barcelona quanto o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha mantiveram a autorização concedida à jovem, reconhecendo sua plena capacidade de decisão. O Supremo Tribunal da Espanha também recusou o recurso em janeiro deste ano, consolidando o entendimento das cortes inferiores.

A tentativa de barrar o procedimento chegou ainda às instâncias internacionais. O Tribunal Constitucional espanhol optou por não adotar medidas para suspender a eutanásia, e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos igualmente se recusou a intervir no caso, encerrando qualquer possibilidade jurídica de reversão da decisão.

O caso de Noelia Castillo se tornou um dos mais emblemáticos sobre o direito à morte assistida na Europa, colocando em debate os limites entre a autonomia individual, o papel do Estado e os laços familiares diante de situações de sofrimento irreversível. A Espanha legalizou a eutanásia em 2021, tornando-se um dos poucos países do mundo a permitir o procedimento em condições regulamentadas por lei.