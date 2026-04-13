Vencedor das eleições na Hungria, Magyar é acusado de agredir ex-esposa

247 - Péter Magyar, acusado de agredir a ex-esposa, venceu a eleição na Hungria e se consolidou como novo líder do país após derrotar Viktor Orbán no pleito realizado no domingo (12). A vitória marca o fim de um ciclo de 16 anos de governo e projeta o político como próximo primeiro-ministro, em meio a promessas de combate à corrupção e reaproximação com a União Europeia.

A apuração confirmou o triunfo de Péter Magyar com maioria parlamentar, encerrando uma era de domínio político de Orbán. O resultado foi destacado por veículos internacionais como The Guardian e AP News, que classificaram a eleição como histórica para o país e para o cenário político europeu.

Ex-aliado do governo, Magyar ganhou projeção nacional ao romper com o partido Fidesz em 2024, denunciando irregularidades internas e práticas de corrupção. Segundo a Associated Press, esse movimento marcou sua transição de integrante do sistema governista para principal nome da oposição no país.

A trajetória política do líder do Tisza foi construída com base em uma plataforma de combate à corrupção e promessa de restauração institucional. Reportagens do The Guardian apontam que sua campanha atraiu eleitores descontentes com a condução econômica e política do governo Orbán, consolidando uma ampla base de apoio.

Paralelamente à ascensão política, Magyar enfrenta controvérsias relacionadas à sua vida pessoal. Ele foi acusado pela ex-esposa, Judit Varga — ex-ministra da Justiça da Hungria — de violência doméstica, chantagem e comportamento abusivo, conforme reportado pela Euronews.

As denúncias foram reiteradas publicamente pela ex-ministra e tiveram repercussão internacional. Magyar nega as acusações e afirma que elas fazem parte de disputas políticas.

Apesar da gravidade das alegações, não há registro de condenação judicial contra o político até o momento.

A vitória eleitoral representa uma reconfiguração profunda na Hungria, com a chegada ao poder de um líder que passou de aliado do governo a principal adversário de Viktor Orbán. O novo governo deverá enfrentar o desafio de implementar mudanças institucionais em um ambiente ainda influenciado por estruturas consolidadas ao longo dos anos de gestão anterior.