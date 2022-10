Xi Jinping é eleito secretário-geral do Partido Comunista da China

Também foram eleitos os integrantes do novo Comitê Permanente do Birô Político edit

Leonardo Sobreira, de Pequim (247) - Xi Jinping foi reeleito pela segunda vez secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China. A decisão foi tomada neste domingo, 23, na primeira sessão plenária do 20º Comitê Central do PCCh.

Os integrantes do novo Comitê Permanente do Birô Político do 20º Comitê Central do PCCh são, em ordem descendente de importância: Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi. Eles se encontraram com jornalistas no Salão Dourado no Grande Salão do Povo, em Pequim. O Grande Salão do Povo foi a sede do 20º Congresso Nacional do PCCh, encerrado no sábado, 22.

Em seu discurso, Xi instou o partido a manter seu compromisso com as "aspirações originais", bem como com a auto-reforma.

"Confrontados com novos desafios e tarefas, precisamos estar em alerta", continuou ele. "Precisamos manter-nos comprometidos aos valores comuns da paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade".

Observando que o mundo enfrenta "desafios sem precedentes", Xi afirmou que só será possível construir um mundo melhor "quando todos os países sigam a causa do bem comum".

Com isso, Xi chega pela terceira vez ao topo do PCCh, após 10 anos no cargo de secretário-geral. Seu mandato é de 5 anos.

A expectativa unânime é que Xi seja reconduzido também aos cargos de presidente da República e da Comissão Militar Central. Uma emenda ao Estatuto do partido foi aprovada pela Assembleia Popular Nacional em 2018 abolindo limites ao número de mandatos presidenciais.

Durante a década de Xi no poder, a China acumulou logros econômicos sem precedentes. O país contribuía com 11,4% da economia global em 2012, subindo para mais de 18% em 2021. O PIB per capita saltou de US$ 6,300 para US$ 12,500 no período. A classe média se expandiu para um terço da população, e quase 100 milhões de chineses saíram da pobreza. A pobreza extrema foi extinguida.

A China também estabeleceu os maiores sistemas de educação, previdência social e assistência médica e de saúde do mundo, com a expectativa de vida da população aumentando para 77,9 anos em 2021, ante 75,4 anos em 2012.

Para o próximo quinquênio, o secretário-geral estabeleceu uma série de diretrizes a serem seguidas pelo PCCh. Em seu informe na abertura do 20º Congresso Nacional do partido, Xi afirmou que o desenvolvimento econômico da China continuará sendo a “prioridade máxima”, tendo como centro a inovação tecnológica. A garantia da segurança nacional também será uma pauta-chave para os próximos anos, indicou Xi.



