Xi Jinping e Trump se encontram na quarta-feira em Pequim

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará visita de Estado à China entre 13 e 15 de maio, em agenda anunciada por Pequim a convite do presidente chinês, Xi Jinping; as informações são da Xinhua. O comunicado foi divulgado por um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, segundo a agência Xinhua.

A viagem coloca novamente no centro da diplomacia global a relação entre China e Estados Unidos, marcada por forte interdependência econômica, disputas tarifárias e divergências estratégicas. Segundo informações oficiais do Ministério das Relações Exteriores chinês, Xi e Trump mantiveram contatos anteriores nos quais Pequim defendeu que os dois países administrassem divergências e preservassem canais de diálogo.

A visita ocorre em um momento em que Pequim busca apresentar a relação sino-americana como um eixo decisivo para a estabilidade internacional. Em fevereiro, o chanceler chinês Wang Yi afirmou que as perspectivas das relações China-EUA eram “promissoras” e reiterou os princípios defendidos por Pequim para a convivência entre as duas maiores economias do mundo: respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação de benefício recíproco.

A agenda também deve ser acompanhada de perto pelo setor econômico. O Ministério do Comércio da China tem reiterado, em comunicados recentes, que o diálogo econômico e comercial com Washington deve ocorrer com base em igualdade, respeito e benefício mútuo. A pasta também afirmou que consultas entre os dois lados podem contribuir para reduzir incertezas na cooperação bilateral e na economia global. .

Um dos temas sensíveis é a política tarifária dos Estados Unidos. Em manifestação recente, o Ministério do Comércio chinês voltou a se opor a medidas tarifárias unilaterais e defendeu que Washington remova tarifas impostas contra produtos chineses. A pasta declarou ainda que a experiência demonstrou que a cooperação entre China e Estados Unidos beneficia os dois lados, enquanto a confrontação causa prejuízos mútuos.

A dimensão diplomática da visita também se conecta a contatos anteriores entre os dois presidentes. Em comunicado publicado pelo Ministério das Relações Exteriores chinês em 2025, Xi Jinping recebeu positivamente a possibilidade de Trump visitar novamente a China, enquanto os dois governos concordaram em manter equipes engajadas na implementação de entendimentos bilaterais e na realização de novas rodadas de diálogo.

A nova visita de Estado, portanto, pode significar uma tentativa de consolidar interlocução direta entre Pequim e Washington em meio a disputas que envolvem comércio, tecnologia, tarifas, cadeias produtivas e segurança internacional. Para a China, a manutenção do diálogo de alto nível é um meio para evitar que divergências bilaterais se transformem em instabilidade mais ampla.

O anúncio feito em Pequim reforça o papel de Xi Jinping como anfitrião de uma agenda diplomática de grande repercussão global. Para Trump, a viagem representa uma oportunidade de negociar diretamente com a liderança chinesa em um contexto no qual as relações econômicas entre os dois países seguem decisivas para empresas, mercados e governos em várias regiões do mundo.