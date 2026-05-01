China e EUA mantêm diálogo telefônico sobre relações bilaterais

247 - As relações entre China e Estados Unidos voltaram ao centro das atenções após um diálogo telefônico entre autoridades de alto nível, que abordou temas sensíveis como Taiwan, cooperação bilateral e estabilidade diplomática.

A conversa reforça a importância de manter o equilíbrio nas relações entre as duas potências, em um momento considerado estratégico sob a liderança de Xi Jinping e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com informações divulgadas pelo Global Times, o ministro das Relações Exteriores da China manteve uma conversa telefônica com o senador norte-americano Marco Rubio, destacando que a questão de Taiwan envolve interesses fundamentais de Pequim e representa o maior risco nas relações entre China e EUA.

Durante o diálogo, o chanceler chinês ressaltou que, apesar das tensões, os laços entre os dois países permanecem, de forma geral, estáveis. Segundo ele, essa estabilidade tem sido mantida sob a orientação estratégica dos líderes Xi Jinping e Donald Trump, o que tem contribuído para evitar escaladas mais graves no cenário internacional.

O ministro também enfatizou a necessidade de preservar os avanços diplomáticos já conquistados. Nesse sentido, defendeu que China e Estados Unidos devem se preparar adequadamente para futuras interações de alto nível, com o objetivo de fortalecer o diálogo político e institucional entre as duas nações.

Outro ponto central da conversa foi a ampliação das áreas de cooperação. O representante chinês afirmou que ambos os países precisam trabalhar para expandir parcerias em setores de interesse comum, ao mesmo tempo em que administram de forma responsável suas divergências.

A questão de Taiwan foi tratada como prioridade máxima por Pequim. O chanceler reiterou que o tema é sensível e envolve diretamente a soberania chinesa, sendo considerado o principal fator de risco nas relações bilaterais com Washington.

A conversa telefônica ocorre em um contexto de esforços contínuos para estabilizar a relação entre as duas maiores economias do mundo, marcadas por disputas estratégicas, mas também por interdependência econômica e interesses globais compartilhados.