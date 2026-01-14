Ação da Azul desaba 69,5% após conversão de papéis preferenciais em ordinários

247 - A Azul Linhas Aéreas concluiu a conversão integral de suas ações preferenciais em ações ordinárias e passou a negociar seus papéis exclusivamente sob o ticker AZUL53. A mudança entrou em vigor nesta terça-feira (13) e provocou uma forte reação do mercado, com as ações encerrando o pregão em queda acentuada.

No fechamento, os papéis da companhia aérea registraram desvalorização de 69,51%, cotados a R$ 41,25. A reestruturação societária ocorre após a realização de uma oferta de ações de R$ 7,4 bilhões, etapa prevista no plano de recuperação judicial que a empresa conduz nos Estados Unidos, sob o regime do Chapter 11.

O plano aprovado previa a conversão de 724.757.380.468 ações preferenciais, equivalentes à totalidade dessa classe de papéis. A operação foi realizada na proporção de 75 ações ordinárias para cada ação preferencial detida pelos investidores, resultando em uma profunda alteração na estrutura de capital da companhia.

Com a conclusão do processo, o capital social da Azul passa a ser de R$ 14,5 bilhões, representado por 55.082.793.840.936 ações ordinárias. A partir desta terça-feira, as ações preferenciais deixam definitivamente de ser negociadas na B3, consolidando a nova configuração acionária da empresa.