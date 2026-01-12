Azul encerra oferta de ações e aprova aumento de capital bilionário

247 - A Azul informou, na segunda-feira (12), que concluiu a oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais realizada no contexto de sua reestruturação financeira nos Estados Unidos. O encerramento da operação marca mais uma etapa do processo de reorganização adotado pela companhia aérea no mercado internacional.

No mesmo movimento, o Conselho de Administração aprovou um aumento de capital de grandes proporções, com a emissão de 723.861.340.715 novas ações ordinárias e 723.861.340.715 novas ações preferenciais. A deliberação formaliza a ampliação do capital social da empresa, alinhada à estratégia financeira em curso.

O preço de emissão das ações ordinárias foi estabelecido em R$ 0,00013527, enquanto as ações preferenciais foram precificadas a R$ 0,01014509. Com base nesses valores, o montante correspondente às ações ordinárias totaliza R$ 97.915.144,64, ao passo que o volume relativo às ações preferenciais soma R$ 7.343.635.847,63.

A Azul não detalhou, no comunicado ao mercado, a destinação específica dos recursos captados, limitando-se a informar a conclusão da oferta e a aprovação do aumento de capital. As medidas integram o conjunto de iniciativas adotadas pela companhia para fortalecer sua estrutura financeira e dar continuidade ao processo de reestruturação nos Estados Unidos.