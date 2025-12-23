Aliança Energia compra complexo eólico na Bahia e amplia portfólio

247 - A Aliança Energia, joint venture formada pela Vale e pelo Global Infrastructure Partners (GIP), acertou a compra do Complexo Eólico Caetité Norte, localizado no interior da Bahia. O empreendimento pertence atualmente à Pontal Energy, empresa de geração e comercialização de energia controlada pela gestora de private equity Denham Capital. O valor da operação não foi divulgado.

A conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de condições precedentes, que incluem a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e as validações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Em comunicado ao mercado, a Aliança Energia informou que, uma vez finalizada a operação, o complexo eólico deverá contribuir para o fortalecimento do portfólio de ativos da companhia e para a geração de valor ao negócio. O Complexo Eólico Caetité Norte possui capacidade instalada de 193,2 megawatts (MW) e está em operação comercial desde agosto do ano passado.

Com a incorporação do novo ativo, a joint venture amplia um portfólio que já reúne três complexos eólicos, uma usina solar e três hidrelétricas próprias, além de participação relevante em outras quatro usinas hidrelétricas. No total, a Aliança Energia soma 1.701 MW de capacidade instalada.

Para a Pontal Energy, a operação representa a primeira venda de um ativo considerado maduro dentro do seu portfólio de geração centralizada. A companhia possui atualmente mais de 600 MW em operação, distribuídos entre os estados da Bahia e do Ceará. Além do complexo negociado, mantém outros três parques eólicos em funcionamento e três em fase de desenvolvimento, que juntos somam cerca de 1 gigawatt (GW).

O CEO da Pontal Energy, Gustavo Ribeiro, destacou que a venda está alinhada à estratégia financeira da empresa. “A venda do Complexo Eólico Caetité Norte é mais um passo consistente na nossa estratégia de reciclagem de capital e demonstra a capacidade da nossa plataforma de gerar valor em diferentes estágios do ciclo dos ativos”, afirmou.

Segundo a empresa, os recursos obtidos com a transação serão mantidos no Brasil para reinvestimentos estratégicos, com foco na expansão do grupo. Os planos incluem avançar na consolidação do mercado de energias renováveis e no desenvolvimento de novas frentes, especialmente em sistemas de armazenamento de energia em larga escala e soluções digitais.

Em outra movimentação no setor, a superintendência do Cade aprovou, sem restrições, a entrada de dois fundos ligados à BlackRock no capital da Aliança Energia. A operação será realizada por meio dos fundos GIP Horizon e GIP Horizon I, estruturados pela Global Infrastructure Management (GIM), controlada pela BlackRock. Os percentuais de participação e os valores do negócio não foram detalhados. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.