Alphabet supera previsões no 4º trimestre, mas ações caem em NY

247 - A Alphabet, controladora do Google, divulgou resultados financeiros acima das expectativas do mercado no quarto trimestre de 2025, com crescimento consistente de lucro e receita. Ainda assim, as ações da companhia recuaram no after hours em Nova York, em meio à cautela dos investidores diante dos desdobramentos ligados à inteligência artificial e às perspectivas futuras do setor de tecnologia.

No trimestre encerrado em dezembro, o lucro por ação atingiu US$ 2,82, superando a projeção consensual de Wall Street, de US$ 2,63, e avançando em relação aos US$ 2,15 registrados no mesmo período do ano anterior. O desempenho reforça a trajetória de crescimento da empresa em um ambiente de forte concorrência no setor digital.

A receita trimestral somou US$ 113,8 bilhões, acima da estimativa de US$ 111,3 bilhões. O resultado representa um aumento de 18% na comparação anual, impulsionado principalmente pela expansão das atividades centrais do Google e pelo avanço das soluções baseadas em inteligência artificial.

O segmento Google Services registrou crescimento de 14% nas receitas, alcançando US$ 95,9 bilhões. A alta foi sustentada por um avanço de 17% na busca do Google, além de crescimento também de 17% nas áreas de assinaturas, plataformas e dispositivos. A publicidade no YouTube contribuiu com aumento de 9% na receita do período.

O Google Cloud manteve ritmo acelerado de expansão, com crescimento de 48% na receita, que chegou a US$ 17,7 bilhões. O resultado reflete o aumento contínuo da demanda por serviços corporativos, especialmente em Infraestrutura de IA empresarial e Soluções de IA empresarial oferecidas pelo Google Cloud Platform.

O CEO da Alphabet e do Google, Sundar Pichai, destacou o desempenho histórico da companhia e o papel estratégico da inteligência artificial no crescimento do grupo. “Foi um trimestre excepcional para a Alphabet, com a receita anual ultrapassando US$ 400 bilhões pela primeira vez. O lançamento do Gemini 3 foi um marco importante e estamos com um ótimo ritmo de crescimento. O aplicativo Gemini cresceu para mais de 750 milhões de usuários ativos mensais. A busca registrou um volume de uso sem precedentes, com a IA impulsionando ainda mais esse crescimento”.

Apesar dos números positivos, o mercado reagiu com cautela após a divulgação do balanço. Às 18h20 (de Brasília), as ações da Alphabet recuavam 2,12% no after hours da Bolsa de Nova York, refletindo a sensibilidade dos investidores às expectativas sobre investimentos, concorrência e evolução das tecnologias de inteligência artificial.