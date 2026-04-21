Amazon amplia parceria com Anthropic e prevê investimento de até US$ 25 bilhões

247 - A Amazon anunciou na segunda-feira (21) um novo aporte de US$ 5 bilhões na startup de inteligência artificial Anthropic, ampliando uma parceria estratégica que pode alcançar até US$ 25 bilhões, dependendo de metas comerciais. O acordo também prevê que a Anthropic adquira mais de US$ 100 bilhões em serviços de computação em nuvem da gigante de tecnologia, consolidando uma relação que combina investimento e fornecimento de infraestrutura.

As informações foram publicadas pelo jornal The Wall Street Journal, que detalhou os termos do acordo e o contexto de crescente competição no setor de inteligência artificial, especialmente diante das expectativas de abertura de capital da própria Anthropic e de sua rival OpenAI.

O novo investimento ocorre em um momento de forte pressão por capacidade computacional. A Anthropic enfrenta limitações para atender à demanda crescente por seus modelos de IA, como o Claude, que tem registrado instabilidades, lentidão e até interrupções no serviço. Segundo a reportagem, essas falhas levaram alguns clientes a migrar para soluções concorrentes.

Como parte da nova fase da parceria, a Anthropic utilizará cerca de 5 gigawatts de chips de inteligência artificial da Amazon, conhecidos como Trainium. A empresa também se comprometeu a expandir significativamente o uso da infraestrutura da Amazon Web Services (AWS), reforçando a dependência tecnológica entre as duas companhias.

A relação entre Amazon e Anthropic teve início em 2023, quando a empresa de Jeff Bezos investiu US$ 4 bilhões na startup. Desde então, a Anthropic se tornou não apenas um ativo estratégico, mas também um dos principais clientes da AWS. Em outubro, a Amazon inaugurou em Indiana um dos maiores centros de dados de IA do mundo, o chamado Project Rainier, voltado especificamente para atender à Anthropic. A instalação conta com cerca de 500 mil chips Trainium 2, com previsão de duplicação dessa capacidade.

O avanço da infraestrutura busca acompanhar o crescimento acelerado da Anthropic, que recentemente foi avaliada em US$ 380 bilhões. A empresa também informou que sua receita anualizada atingiu US$ 30 bilhões, superando projeções anteriores impulsionadas, entre outros fatores, pelo sucesso de sua ferramenta de programação, o Claude Code.

Em meio à disputa tecnológica, a Anthropic tem diversificado parcerias. No início de abril, a companhia ampliou acordos com Google e Broadcom, incorporando múltiplos gigawatts de capacidade em chips TPU dessas empresas.

O CEO da Anthropic, Dario Amodei, destacou a necessidade de expansão da infraestrutura para sustentar o crescimento da demanda. Segundo ele, a empresa precisa “construir a infraestrutura para acompanhar a demanda que cresce rapidamente”.

Enquanto isso, a Amazon acelera seus próprios investimentos em inteligência artificial. A companhia planeja gastar cerca de US$ 200 bilhões em despesas de capital ao longo de 2026, grande parte direcionada à construção de novos data centers e ao desenvolvimento de chips. O ritmo elevado de investimentos, no entanto, tem gerado questionamentos entre analistas sobre a capacidade de retorno financeiro no curto prazo.

Mesmo assim, o mercado reagiu positivamente ao anúncio: as ações da Amazon subiram quase 3% nas negociações após o fechamento do mercado na segunda-feira (21).