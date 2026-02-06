Amazon Brasil zera tarifas do serviço logístico em fevereiro e inclui MEIs

247 - A Amazon Brasil anunciou nesta quinta-feira (6) uma nova rodada de incentivos para vendedores que utilizam o Fulfillment by Amazon (FBA), programa logístico que permite que lojistas enviem mercadorias para os centros de distribuição da empresa, que assume etapas como armazenagem, entrega e atendimento pós-venda.

De acordo com comunicado divulgado pela Amazon Brasil, durante todo o mês de fevereiro, produtos com valor acima de R$ 100 terão isenção total das tarifas do FBA, enquanto itens abaixo desse valor serão tarifados em R$ 5 por unidade, além de contar com coleta e armazenagem gratuitas.

A medida vale para todos os vendedores participantes do programa e, a partir de março, poderá ser estendida até julho para aqueles que mantiverem um investimento mensal de 3,5% em Amazon Ads sobre suas vendas — condição exigida para continuar acessando as taxas promocionais.

A diretora do programa FBA na Amazon Brasil, Julia Salles, afirmou que a iniciativa busca ampliar a participação de empreendedores na plataforma e fortalecer o uso da infraestrutura logística da empresa.

“Estamos muito felizes em estender a campanha que foi um sucesso em 2025, tornando o FBA ainda mais acessível para nossos vendedores parceiros”, disse. Segundo ela, o objetivo é permitir que mais lojistas tenham custos reduzidos e possam direcionar esforços para a expansão do próprio negócio. “Queremos que cada vez mais empreendedores possam aproveitar nossa infraestrutura logística completa, do armazenamento à entrega, com custos mais competitivos”, acrescentou.

Julia destacou ainda que o modelo facilita a operação dos vendedores. “Isso significa que esses empreendedores podem focar no que realmente importa – seus produtos e suas vendas – enquanto a Amazon cuida de todo o resto”, declarou.

Redução de tarifas pode reforçar competitividade no e-commerce

A iniciativa foi recebida de forma positiva por empresas que já atuam com o sistema logístico da plataforma. O Head Comercial & Marketing da Dark Lab, Thiago Kitzinger, avaliou que o corte de tarifas pode trazer impactos diretos na estratégia comercial de marcas que dependem do comércio eletrônico.

“Estamos muito satisfeitos com o programa de redução de tarifas do FBA”, afirmou. Para ele, a decisão ocorre em um período estratégico para o setor. “A iniciativa veio no momento crucial de crescimento do e-commerce para deixar a Amazon ainda mais competitiva em comparação a outras plataformas”, disse.

Kitzinger também ressaltou que a medida pode beneficiar o consumidor final, ao abrir margem para preços mais agressivos. “Trazendo oportunidades para uma precificação mais acessível aos consumidores”, declarou.

Segundo ele, a redução foi decisiva para a atuação da empresa em campanhas promocionais. “A redução de tarifas foi crucial para manter os preços competitivos e entrar em campanhas estratégicas a fim de aproveitar ao máximo as oportunidades comerciais para nossa marca”, completou.

Amazon amplia FBA para Microempreendedores Individuais

Além da promoção tarifária, a Amazon Brasil também anunciou uma ampliação estrutural do programa: Microempreendedores Individuais (MEIs) passam a ser elegíveis ao FBA em nove estados brasileiros.

A partir de agora, vendedores MEI de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Distrito Federal e Pernambuco poderão integrar o sistema, enviando produtos diretamente para os centros de distribuição da empresa e utilizando a operação logística completa.

A companhia informou ainda que lojistas que ainda não participam do programa poderão testar o serviço por meio do “Experimente o FBA”, iniciativa que permite aderir e utilizar o sistema por 30 dias com isenção total de taxas.

Novo sistema promete simplificar operação fiscal e envio de mercadorias

A Amazon afirma que a entrada de MEIs no programa traz melhorias operacionais, especialmente no processo de emissão fiscal e organização de envios. Entre as ferramentas incluídas está o Faturador, sistema automatizado para emissão de notas fiscais.

Segundo a empresa, a atualização também reduz barreiras técnicas ao permitir que o vendedor liste produtos em FBA e crie remessas sem precisar preencher planilhas fiscais adicionais, o que deve tornar a operação mais simples para pequenos empreendedores.

A expectativa da companhia é que a mudança também reflita na experiência de compra, já que consumidores terão acesso a uma maior diversidade de produtos com o padrão logístico da empresa, incluindo maior velocidade e previsibilidade de entrega.

Cobertura do FBA triplicou em um ano

A Amazon relaciona a inclusão de MEIs a uma estratégia de expansão acelerada do programa no país. No início de 2025, segundo a empresa, o FBA estava disponível em apenas três estados brasileiros. Agora, alcança nove, o que representa uma triplicação da cobertura geográfica em um ano.

Para 2026, a companhia afirma que seguirá ampliando a infraestrutura logística, com lançamento de novas operações de FBA e expansão da elegibilidade, aumentando a capacidade de atendimento tanto para clientes quanto para vendedores.

Pequenos lojistas relatam impacto positivo nas vendas

A empresária Valdirene Miquelin, dona da loja Miquelin Beauty, que teve acesso antecipado ao sistema, afirmou que os primeiros resultados foram expressivos.

“Nossa experiência em dezembro foi incrível e ver as vendas bombarem nos deu a certeza de que temos um grande mercado aqui”, relatou. Ela também comparou o desempenho com experiências anteriores em outras operações logísticas. “Antes, com outros parceiros logísticos, tivemos alguns contratempos que afetaram nosso ritmo”, disse.

Para a empreendedora, testar o programa foi decisivo. “Receber a oportunidade de testar o FBA como MEI foi uma excelente notícia!”, afirmou.

Valdirene também destacou a expectativa de fortalecimento das vendas com a inclusão do selo Prime nos produtos. “Estamos muito animados em estreitar essa parceria e ansiosos para ver o impacto positivo do selo Prime em nossos produtos”, completou.

O que é o Fulfillment by Amazon (FBA)

O Fulfillment by Amazon (FBA) foi lançado no Brasil em 2020 e permite que vendedores parceiros enviem seus produtos para a Amazon, que passa a assumir etapas como armazenagem, entrega e atendimento pós-venda.

Segundo a empresa, vendedores que utilizam o FBA costumam registrar aumento expressivo nas vendas, com crescimento médio de até quatro vezes, impulsionado pela elegibilidade ao selo Prime. O programa garante ainda que 50% dos pedidos sejam entregues em até 48 horas, além de frete grátis para membros Prime.

A Amazon também informou que lançou APIs de Inbound, permitindo que vendedores elegíveis criem remessas FBA e realizem a emissão obrigatória de nota fiscal eletrônica diretamente em plataformas de integradores parceiros. O desenvolvimento, segundo a empresa, foi acelerado com uso de inteligência artificial e tecnologia AWS, aumentando a velocidade de implantação e melhorando a experiência operacional.