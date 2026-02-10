Ambipar transforma 2,2 mil toneladas de plástico em 320 mil cadeiras no Ceará

247 - A Ambipar vem ampliando a reciclagem de plástico em escala industrial no Brasil ao transformar 2,2 mil toneladas de resíduos em 320 mil cadeiras produzidas integralmente com material reciclado em um período de seis meses. A iniciativa busca enfrentar um dos principais entraves do setor: a dificuldade de manter produção padronizada e contínua em grandes volumes.

Segundo informações divulgadas pelo site Brazil Stock Guide, a fabricação ocorre de forma ininterrupta na unidade de plásticos rígidos da companhia, localizada em Juazeiro do Norte, no Ceará, reforçando a expansão do modelo de economia circular para além de projetos pontuais e aproximando-o da lógica industrial de alta escala.

A produção é abastecida majoritariamente por plástico pós-consumo. Aproximadamente 80% da matéria-prima utilizada vem de resíduos coletados por catadores, cooperativas e distribuidores. Os 20% restantes correspondem a plástico pós-industrial, proveniente das próprias operações da Ambipar.

O modelo implementado permite rastreabilidade total do material reciclado, além de padronização industrial e oferta constante. Esses fatores, segundo a publicação, contribuem para superar gargalos estruturais do setor de reciclagem, que frequentemente enfrenta dificuldades para garantir volume estável e qualidade homogênea na entrega para grandes cadeias produtivas.

Outro ponto destacado é o perfil ambiental da operação. A unidade funciona com energia renovável e possui neutralidade de carbono para emissões dos Escopos 2 e 3. Além disso, o projeto conta com certificação do Inmetro, o que reforça o enquadramento do processo em padrões técnicos formais e pode facilitar a inserção do produto em mercados mais exigentes.

A estratégia comercial também se baseia em produção para estoque pronto, voltada a redes de varejo e distribuição. As cadeiras são destinadas a grandes lojas de materiais de construção, atacarejos e redes varejistas de grande porte, garantindo fluxo constante de demanda e previsibilidade financeira.

Com a produção consolidada, a Ambipar planeja ampliar a capacidade ainda neste ano. A empresa pretende instalar novas máquinas de injeção de plástico, o que pode elevar a capacidade em até 2 mil toneladas adicionais e quase dobrar o volume atual de produção.

Além das cadeiras, a companhia também avalia o desenvolvimento de novos produtos feitos com plástico reciclado, com o objetivo de inserir insumos circulares de maneira mais profunda nas cadeias industriais e ampliar o uso de material reaproveitado em linhas de produção de larga escala.