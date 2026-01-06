Ambipar supera 600 operações em emergências portuárias e marítimas no Brasil

247 - O aumento de incidentes ambientais em portos e em alto-mar tem colocado em evidência a importância de estruturas especializadas de resposta imediata no Brasil. Com uma das maiores extensões costeiras do planeta e intensa atividade nos setores de Óleo & Gás, logística portuária e indústria costeira, o país convive com riscos constantes de vazamentos de óleo, produtos químicos e acidentes envolvendo embarcações, que podem gerar impactos severos ao meio ambiente e às comunidades.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) indicam que foram registrados 731 acidentes marítimos ligados a atividades petrolíferas ao longo do último ano, número superior aos 718 ocorridos em 2023. O cenário reforça a necessidade de equipes altamente treinadas e prontas para atuar de forma rápida e eficaz na mitigação de danos ambientais e na preservação de vidas.

Nesse contexto, a Ambipar realizou, ao longo do ano passado, mais de 600 operações de prevenção e resposta a emergências portuárias e marítimas. As ações tiveram como foco evitar que manchas de óleo alcançassem áreas sensíveis e reduzir riscos associados à movimentação de cargas, que podem variar de mil litros a até dez milhões de litros de hidrocarbonetos.

“A prontidão é o que define o sucesso na mitigação de impactos ambientais. Atuamos com prontidão 24 horas por dia, 7 dias por semana, dispondo de 400 profissionais treinados e embarcações distribuídas em 17 bases operacionais em 9 estados. Essa estrutura garante que a resposta chegue ao local da emergência em até 2 horas após o acionamento, assegurando 100% de sucesso nos atendimentos”, afirma Pablo Fonseca, líder de resposta marítima da Ambipar.

Além do atendimento a emergências, a empresa desempenha um papel estratégico no suporte às operações portuárias, contribuindo para a segurança e a eficiência da logística marítima. Entre os serviços prestados estão operações ship-to-ship (STS) para a transferência segura de produtos perigosos, como combustíveis, além da movimentação de defensas e mangotes e das atividades de amarração e desamarração de navios.

Para reduzir riscos ambientais durante essas operações, a Ambipar adota medidas preventivas como o cerco com barreiras de contenção e o monitoramento in loco, sempre em conformidade com normas ambientais e portuárias. Essa atuação busca garantir a continuidade das atividades nos terminais, ao mesmo tempo em que minimiza possíveis impactos ao meio ambiente.

No apoio a operações de dragagem, a companhia disponibiliza embarcações e equipamentos para batimetria e mantém prontidão ambiental permanente. O suporte inclui recursos como recolhedores e separadores de água e óleo (skimmers), tanques de armazenamento temporário, drones e barreiras de contenção. Em 2025, mais de 4 mil horas de operação foram dedicadas a esse tipo de atividade, com foco na redução de impactos ambientais.

Com mais de 2 mil operações mensais de apoio portuário e presença em mais de dez portos e canais, a Ambipar reforça sua posição como parceira estratégica da logística marítima brasileira. “Investir em equipes especializadas não é apenas uma questão operacional — é um compromisso com a sustentabilidade e a continuidade das atividades econômicas. Em um país onde a logística marítima é vital, investir em prontidão e tecnologia é investir no futuro”, completa Fonseca.

Fundada em 1995, a Ambipar atua atualmente em 41 países, com um amplo portfólio de serviços voltados à descarbonização, economia circular, transição energética, regeneração ambiental e resposta a emergências. A empresa conta com mais de 23 mil funcionários e mais de 600 bases operacionais no mundo, além de ações listadas na B3 e na Bolsa de Valores de Nova York.