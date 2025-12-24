Ambipar e CNOOC firmam acordo para acelerar inovação em óleo e gás no Brasil

247 – As empresas Ambipar e CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) assinaram um Memorando de Entendimentos (MoU) para estudar oportunidades de parceria em pesquisa e desenvolvimento (P&D) voltadas ao setor de óleo e gás no Brasil. O anúncio ocorreu durante a inauguração do Centro de Inovação Brasil-China, realizada no Rio de Janeiro em 8 de dezembro.

Segundo o comunicado, o objetivo é construir uma agenda comum de inovação com foco em ganhos de eficiência, segurança, confiabilidade e sustentabilidade nas operações. Entre as frentes avaliadas estão cooperação em resposta a emergências, melhoria de eficiência operacional, redução de custos, limpeza industrial, robótica e soluções digitais aplicadas ao ambiente industrial.

A assinatura reuniu lideranças das duas companhias, com a presença do CEO Brasil da CNOOC, Hank Huang, e do executivo da Ambipar Ricardo Chagas, CEO para América do Norte/MENA e especialista em óleo e gás.

Cooperação prevê pilotos e avaliação de viabilidade

A partir do memorando, Ambipar e CNOOC irão estruturar um fluxo de trabalho para mapear oportunidades, desenhar iniciativas-piloto e avaliar a viabilidade técnica e econômica de projetos de inovação. O documento também ressalta que qualquer avanço respeitará os processos internos e os requisitos de governança de cada organização.

Em declaração incluída no material, Hank Huang afirma que o MoU “reforça o compromisso com inovação aplicada e com a construção de parcerias de longo prazo para elevar o padrão de eficiência e segurança nas operações”.

Já Ricardo Chagas destacou a experiência da Ambipar em resposta a emergências e soluções industriais, afirmando que, junto à CNOOC, a companhia pretende acelerar pilotos tecnológicos que reduzam risco, custo e tempo de resposta, “com foco em resultados”.

Movimento reforça integração tecnológica Brasil-China

O memorando se insere em um contexto mais amplo de aproximação entre Brasil e China em áreas estratégicas, como energia e inovação industrial. A parceria, segundo a nota, pretende abrir caminho para soluções tecnológicas aplicáveis ao ambiente industrial, especialmente em operações de alto risco, onde inovação e capacidade de resposta são fatores críticos.

A Ambipar é uma multinacional de soluções ambientais, com atuação em resposta a emergências, gestão de resíduos, limpeza industrial, serviços ambientais e implementação de projetos de descarbonização. A companhia atende clientes de energia, indústria, infraestrutura e serviços, combinando capacidade operacional e inovação tecnológica.

A CNOOC, por sua vez, é uma das principais companhias de energia da China, com foco em exploração e produção de óleo e gás e presença internacional.