TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Negócios

      ANP extingue concessão da PetroReconcavo no campo de Juriti e determina descomissionamento

      Agência dá 180 dias para empresa encerrar operações após falta de produção regular em área na bacia do Recôncavo, na Bahia

      ANP extingue concessão da PetroReconcavo no campo de Juriti e determina descomissionamento (Foto: Divulgação)

      247 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) decidiu extinguir a concessão da PetroReconcavo no campo de Juriti, localizado na bacia do Recôncavo, no estado da Bahia. A deliberação foi tomada por unanimidade pela diretoria do órgão regulador e estabelece prazo de 180 dias para que a empresa realize o descomissionamento do ativo.

      A medida foi motivada pelo baixo nível de atividade no campo, que registrou produção apenas em um único mês, apesar de a concessionária ter recebido prazo de 12 meses para retomar as operações ou transferir os direitos de exploração para outra operadora.

      Durante reunião realizada nesta sexta-feira (13), a diretora da ANP e relatora do processo, Symone Araújo, explicou que a agência notificou a companhia em 2024 para que retomasse a produção dentro de um ano ou promovesse a transferência do ativo. Segundo ela, o desempenho operacional apresentado não foi suficiente para justificar a manutenção do contrato.

      De acordo com o relato apresentado, quando restavam apenas três dias para o fim do prazo concedido, em setembro de 2025, a PetroReconcavo solicitou uma prorrogação adicional de seis meses, alegando manter interesse no campo. A relatora afirmou que, posteriormente, a empresa comunicou ter retomado a produção, mas o órgão regulador não encontrou registro formal dessa atividade.

      “No último dia do prazo, a empresa comunicou que reiniciou a produção, mas em dezembro do ano passado, foi notificada que não tinha registro no boletim de produção e comunicou que houve falha de comunicação interna, não houve retorno efetivo”, disse Symone Araújo.

      O campo de Juriti foi adquirido pela Reconcavo E&P, empresa do grupo PetroReconcavo, durante a 6ª Rodada de Licitações promovida pela ANP em 2024. Segundo informações apresentadas no processo, apenas um poço chegou a ser perfurado desde a assinatura do contrato.

      Ainda conforme os dados mencionados pela diretora, no único mês em que o campo operou, a produção registrada foi extremamente baixa: meio barril de petróleo e 0,026 metro cúbico de gás natural.

      Com a extinção da concessão, a PetroReconcavo terá de executar o processo de descomissionamento do campo dentro do prazo estabelecido, encerrando formalmente as operações e cumprindo as exigências técnicas e ambientais previstas pela regulamentação do setor.

      Artigos Relacionados

      Tags