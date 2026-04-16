ASA, de Alberto Safra amplia private banking para EUA e América Latina

247 - A ASA, instituição financeira ligada ao empresário Alberto Safra, anunciou a expansão de suas operações de private banking para os Estados Unidos e países da América Latina, em um movimento voltado ao atendimento de clientes de alta renda e à ampliação de sua presença internacional. A iniciativa inclui a criação de equipes em mercados estratégicos e a nomeação de executivos para liderar a nova fase.

Em nota, a ASA afirmou: “Acreditamos que a internacionalização é um passo natural na trajetória que estamos construindo. A entrada nos Estados Unidos e na América Latina reforça nossa visão de crescimento sustentável, diversificação de receitas e consolidação da empresa como uma plataforma global”.

Para liderar a operação na América Latina, foi nomeado Antonio Gonzales, ex-chefe de private banking do Citibank na região. O executivo também tem passagem pelo JPMorgan, onde comandou a área no Brasil. Ele será responsável por equipes distribuídas em países como México, Chile, Panamá, Argentina, Colômbia e também na Flórida, nos Estados Unidos.

Estrutura nos Estados Unidos

Nos EUA, a operação será conduzida por Moshe Majeski, que assume como chefe de private banking no país. O executivo acumula mais de 15 anos de experiência na Meridian Capital, empresa especializada em assessoria financeira, incluindo operações de fusões e aquisições.

De acordo com o comunicado da ASA, Majeski ficará à frente de equipes localizadas em cidades estratégicas do mercado americano, reforçando a presença da instituição no segmento de alta renda.