Oncoclínicas aprova crédito de até R$ 150 milhões para compra de medicamentos

247 - A Oncoclínicas aprovou uma proposta de operação de crédito que pode chegar a R$ 150 milhões, com o objetivo de financiar a aquisição de medicamentos e assegurar a continuidade da cadeia de fornecimento entre empresas do grupo. A iniciativa também busca preservar a geração de receitas tanto da rede quanto da OncoProd, fornecedora envolvida na operação.

De acordo com fato relevante encaminhado pela companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a proposta foi apresentada pela Mak Capital e pela Lumina, sendo esta última responsável pelo financiamento. O valor da operação pode variar entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões, conforme o volume de garantias disponíveis.

A estrutura do acordo prevê a utilização de recebíveis de contratos firmados com operadoras de planos de saúde, hospitais e seguradoras como garantia. Esses ativos poderão ser vinculados e direcionados para viabilizar o crédito. A implementação, no entanto, depende da assinatura dos documentos definitivos e do cumprimento de condições precedentes usuais nesse tipo de operação.

Entre as exigências estão a definição do montante de recebíveis a ser cedido e a obtenção das anuências necessárias por parte das operadoras, hospitais e seguradoras envolvidas. Sem essas autorizações, a operação não poderá ser concluída.

Mudanças no conselho de administração

A aprovação da proposta também esteve condicionada a alterações na composição do Conselho de Administração. Bruno Lemos Ferrari renunciou aos cargos de membro e vice-presidente do colegiado, com efeitos imediatos. Anteriormente, Marcelo Gasparino já havia deixado a presidência do conselho.

Para recompor o colegiado, foram nomeados Mateus Affonso Bandeira, indicado pela Mak Capital, e Carlos Gil Ferreira, diretor-presidente da Oncoclínicas, como novos membros. Ambos permanecerão nos cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária marcada para 30 de abril de 2026.

Até essa data, o Conselho de Administração passa a ser composto por Carlos Gil Ferreira, Eduardo Soares do Couto Filho, Marcel Cecchi Vieira, Marcelo Curti, Marcos Grodetzky, Mateus Affonso Bandeira e Raul Rosenthal Ladeira de Matos.

A conclusão da operação de crédito segue condicionada ao cumprimento integral dos requisitos estabelecidos, incluindo a formalização das garantias e as aprovações necessárias junto às partes envolvidas.