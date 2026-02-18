Azul fecha acordo com United e American e garante US$ 200 milhões

247 - A Azul anunciou nesta quarta-feira (18) a assinatura de acordos de investimento com a United Airlines e a American Airlines, assegurando um total de US$ 200 milhões em novos recursos para fortalecer sua estrutura de capital. Os aportes integram o plano de reorganização da companhia aérea brasileira no processo de Chapter 11, mecanismo equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os compromissos estão vinculados a aditamentos aos acordos de investimento (Equity Investment Agreements – EIAs) e dependem do cumprimento de condições previstas contratualmente.

De acordo com a Azul, “nos termos dos EIAs aplicáveis e das condições precedentes nele estabelecidas, cada investidor se comprometeu, separadamente, a aportar US$ 100 milhões, totalizando US$ 200 milhões em novos recursos, reforçando a estrutura de capital da Azul e apoiando a execução do plano e as operações da companhia após a saída do processo de Chapter 11”.

O investimento da United será realizado no âmbito da oferta pública de ações anunciada ao mercado em 3 de fevereiro de 2026, com liquidação prevista para quinta-feira (20), dentro da operação denominada ERO. Já o aporte da American Airlines deve ocorrer por meio da emissão de bônus de subscrição, conforme contrato específico de subscrição de warrants.

A companhia destacou que “o efetivo exercício integral dos warrants pela American, nos termos do Warrant Subscription Agreement, incluindo o recebimento de todas as ações subjacentes e de quaisquer direitos econômicos ou políticos a elas vinculados, está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes ali estabelecidas, incluindo a aprovação prévia pelas autoridades concorrenciais brasileiras (Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade)”.

Além dos acordos com as duas empresas norte-americanas, a Azul informou ter firmado um Acordo de Investimento Adicional com determinados credores já existentes. Esse compromisso prevê novos aportes de US$ 100 milhões, também no contexto da Ero.

No comunicado, a empresa acrescentou que, “para a preparação para a sua saída do processo de Chapter 11, a empresa também celebrou acordos autônomos de subscrição de warrants com United e com as Partes do Investimento Adicional, conjuntamente, um instrumento prevendo a emissão de bônus de subscrição adicionais, que caso exercidos, poderão incrementar os investimentos tanto da United, quanto das Partes do Investimento Adicional, de forma agregada, em até aproximadamente US$ 15 milhões para a United e US$ 10 milhões para as Partes do Investimento Adicional”.

A efetivação dos investimentos permanece condicionada a etapas típicas desse tipo de operação, como a abertura e o encerramento do prazo para exercício do direito de preferência pelos atuais acionistas em razão da emissão dos bônus de subscrição, a eficácia do plano de reorganização, a conclusão da oferta pública e a obtenção de eventuais autorizações regulatórias necessárias.