Governo espera saída da Azul da recuperação judicial nos EUA em 30 dias

247 - O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), afirmou nesta terça-feira (10) que o governo espera que a Azul conclua sua recuperação judicial nos Estados Unidos dentro de aproximadamente 30 dias. A declaração foi dada durante um evento promovido pelo BTG Pactual, no qual o ministro avaliou que o setor aéreo brasileiro vive um momento de melhora após anos de dificuldades.

Ao comentar o cenário das companhias aéreas no país, Costa Filho afirmou que as principais empresas em operação conseguiram avançar em processos de reestruturação financeira e citou exemplos recentes do mercado. Ele mencionou a Gol, que saiu do processo de recuperação judicial no ano passado, e a Latam, que anunciou a compra de 74 aeronaves da Embraer.

Segundo o ministro, medidas adotadas pelo governo ajudaram a impulsionar esse movimento. “A gente saneou as companhias aéreas ofertando crédito por meio do Fnac [Fundo Nacional de Aviação Civil] de R$ 5 bilhões e agora surge uma janela positiva”, afirmou.

A expectativa do governo sobre o encerramento da recuperação judicial da Azul segue o cronograma divulgado pela própria companhia. Em dezembro de 2025, a Justiça dos Estados Unidos aprovou o plano de reorganização da empresa, etapa considerada decisiva para a conclusão do processo.

No plano apresentado, a Azul propôs uma redução superior a US$ 3 bilhões em dívidas e obrigações financeiras, incluindo compromissos relacionados a arrendamentos de aeronaves, juros anuais e custos recorrentes associados à frota. A empresa também projetou uma captação próxima de US$ 1 bilhão como parte das medidas para fortalecer seu caixa e sustentar a reorganização.

A companhia havia solicitado a recuperação judicial em maio de 2025, com o objetivo de reorganizar passivos e reequilibrar suas finanças. Após a reestruturação, a empresa reduziu operações em diversas cidades e deixou de ofertar algumas rotas, o que contribuiu para melhora de desempenho operacional. Em meio ao processo, a Azul chegou a declarar que possuía “dinheiro suficiente” para concluir a recuperação judicial.

Ministro destaca aumento de passageiros e crescimento da aviação internacional

Durante o evento, Silvio Costa Filho afirmou que a aviação comercial brasileira vem registrando expansão e citou a retomada de operações de grandes companhias internacionais no país, como TAP, Emirates, Iberia e American Airlines. Segundo ele, o mercado de voos internacionais teve crescimento superior a 14% em 2025.

O ministro também apontou aumento no número de passageiros transportados pela malha aérea nacional. “Fechamos o ano passado com 130 milhões de passageiros no Brasil. Em três anos de governo foram incluídos mais de 30 milhões de passageiros na aviação do país”, declarou. Na sequência, reforçou seu entusiasmo com o momento do setor: “Estou muito animado com o momento que vive a aviação brasileira.”

Leilão do Tecon 10 no Porto de Santos deve ocorrer em maio

Além do setor aéreo, o ministro tratou do cronograma previsto para o leilão do Tecon 10, megaterminal do Porto de Santos. De acordo com Costa Filho, a expectativa do ministério é publicar o edital nos primeiros dez dias de março e realizar o leilão em maio.

“Nós estamos modelando ainda o edital para que a gente possa, ao lado da Antaq [Agência Nacional de Transportes Aquaviários], apresentar após o carnaval ao presidente Lula”, afirmou.

O projeto enfrenta indefinições há meses, em meio a discussões sobre regras que podem limitar a participação de armadores — empresas proprietárias de navios — no certame. O tema tem gerado divergências internas no governo, especialmente diante da preferência do presidente Lula por uma alternativa que permita a participação de armadores chineses.

O terminal será instalado no bairro do Saboó, em Santos, em uma área de 622 mil metros quadrados, e deverá ter perfil multipropósito, com capacidade para movimentar contêineres e carga solta. O modelo de disputa será o de maior outorga, vencendo quem oferecer o maior valor pelo direito de construção e operação do empreendimento.

O projeto prevê quatro berços de atracação e investimentos que podem alcançar R$ 40 bilhões ao longo de 25 anos de concessão, consolidando o Tecon 10 como um dos maiores projetos portuários previstos no país.