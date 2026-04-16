Banco do Brasil capta US$ 500 milhões com emissão de bonds sustentáveis

247 - O Banco do Brasil confirmou, nesta quinta-feira (16), a emissão de US$ 500 milhões em títulos de dívida no mercado internacional, operação que atraiu forte interesse de investidores e integra a estratégia da instituição de ampliar instrumentos financeiros voltados à agenda ambiental. A procura pelos papéis, com prazo de cinco anos e meio, atingiu US$ 2,5 bilhões, volume cinco vezes superior ao ofertado.

De acordo com informações divulgadas pelo Valor Econômico, a emissão foi estruturada como um “Nature Bond”, modalidade em que os recursos captados são direcionados a projetos de recuperação produtiva de áreas degradadas. A iniciativa reforça o posicionamento do banco em práticas alinhadas a compromissos climáticos e socioambientais.

Em nota, o vice-presidente de gestão financeira e relações com investidores do Banco do Brasil, Geovanne Tobias, destacou o caráter estratégico da operação. “Com essa operação, o Banco do Brasil amplia seu portfólio de instrumentos financeiros alinhados aos compromissos climáticos e socioambientais, reforçando a integração entre financiamento responsável, geração de impacto positivo e criação de valor de longo prazo”, afirmou.

Segundo o executivo, a emissão também evidencia a capacidade da instituição de inovar no mercado de capitais. “A emissão evidencia a capacidade do BB de estruturar uma operação sustentável inédita entre os grandes bancos, com foco na preservação de recursos naturais e na recuperação produtiva de áreas degradadas, além de refletir a confiança do mercado e o nosso protagonismo na agenda ASG e no mercado de capitais”, acrescentou.

Com a nova captação, somada a emissões internacionais anteriores — incluindo uma social, realizada em 2022, e duas sustentáveis, em 2023 e 2024 —, o Banco do Brasil passa a integrar o grupo de bancos comerciais com maior proporção de dívidas sustentáveis no mercado global. A movimentação reforça a tendência de crescimento das finanças verdes e o interesse de investidores por ativos vinculados a critérios ambientais, sociais e de governança.