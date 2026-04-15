BlackRock chega a 10% das ações da Gerdau

247 - A BlackRock ampliou sua participação acionária na Gerdau e passou a deter cerca de 10% das ações preferenciais da siderúrgica, conforme comunicado divulgado ao mercado nesta quarta-feira (15). A movimentação envolve ativos negociados no Brasil e no exterior, além de instrumentos financeiros derivados, consolidando a presença da gestora na companhia.

De acordo com o informe, a BlackRock passou a possuir 127.738.636 ações preferenciais, o equivalente a aproximadamente 10,016% do total emitido nessa classe. Esse volume inclui tanto ações diretas quanto papéis representados por American Depositary Receipts (ADRs).

No detalhamento, a gestora declarou deter 114.665.887 ações preferenciais e 13.072.749 ADRs, que correspondem ao mesmo número de ações. Também foram informados 5.703.436 instrumentos financeiros derivativos, equivalentes a cerca de 0,447% das ações preferenciais.

A BlackRock ressaltou que a ampliação da participação tem caráter exclusivamente financeiro e não implica mudanças na estrutura da empresa. “O objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia”, informou.

A gestora também afirmou não haver acordos relacionados ao exercício de voto ou à negociação dos papéis. “Não foram celebrados, pela BlackRock, quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários”, acrescentou.

O aumento da participação reforça a posição da BlackRock como investidora relevante na Gerdau, sem sinalização de interferência na governança ou na condução dos negócios da siderúrgica.