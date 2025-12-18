Banco Inter capta R$ 500,4 milhões com letras financeiras subordinadas

247 - O Banco Inter anunciou, na quinta-feira (18), a captação de R$ 500,4 milhões por meio da emissão de letras financeiras subordinadas, em operações realizadas por negociações privadas junto a investidores profissionais. A iniciativa integra a estratégia de fortalecimento da estrutura de capital da instituição.

A operação foi conduzida pela Inter &Co, holding que controla o banco. Do total levantado, R$ 250,2 milhões correspondem a Letras Financeiras Perpétuas Tier I (LFSC), enquanto outros R$ 250,2 milhões referem-se a Letras Financeiras Tier II (LFSN), instrumentos utilizados para reforçar o capital regulatório.

Os papéis emitidos contam com opção de recompra a partir de 2030, condicionada à autorização prévia do Banco Central. Esse tipo de cláusula é comum em títulos subordinados e oferece flexibilidade à gestão de capital das instituições financeiras.

Segundo o Banco Inter, os recursos obtidos com a emissão serão incorporados ao Capital Complementar do Patrimônio de Referência. O impacto estimado é um acréscimo de aproximadamente 1,2 ponto percentual no Índice de Basileia, indicador que mede a solidez e a capacidade de absorção de riscos do banco.

Com a operação, o Inter amplia sua base de capital, fortalecendo sua posição financeira e atendendo às exigências regulatórias do sistema bancário brasileiro.