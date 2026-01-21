Bets somam R$ 37 bilhões em receita bruta em 2025

247 - As empresas de apostas esportivas e jogos on-line em operação no Brasil encerraram 2025 com uma receita bruta de R$ 37 bilhões. Esse montante serve de base para a destinação legal obrigatória de 12% a finalidades previstas em lei, conforme os dados consolidados do primeiro ano completo do mercado regulado de apostas de quota fixa no país.

O balanço divulgado pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda, também aponta que o governo federal arrecadou aproximadamente R$ 2,5 bilhões com as outorgas de autorização pagas pelas empresas habilitadas a operar no setor. Além disso, até dezembro, foram recolhidos R$ 95,5 milhões em taxas de fiscalização cobradas dos agentes autorizados. O volume total de prêmios pagos aos apostadores ao longo do período não foi informado.

No campo da proteção aos usuários, a SPA destacou os resultados da Plataforma Centralizada de Autoexclusão, lançada pelo governo federal e em funcionamento desde quinta-feira (12). Em apenas 40 dias de operação, mais de 217 mil apostadores solicitaram voluntariamente a exclusão de suas contas em sites de apostas.

Entre os motivos apresentados, o mais frequente foi a “perda de controle sobre o jogo - saúde mental”, citado por 37% dos solicitantes. Na sequência, 25% indicaram como razão “prevenir que meus dados sejam utilizados por plataformas de apostas”. A maior parte dos pedidos, cerca de 73%, foi feita por prazo indeterminado, enquanto 19% optaram por um período de autobloqueio de um ano.

Embora as empresas autorizadas já fossem obrigadas a oferecer mecanismos próprios de autoexclusão em seus sites e aplicativos, a nova ferramenta permite que o cidadão bloqueie, de uma única vez, o acesso a todas as contas de apostas vinculadas ao seu CPF. O sistema também impede novos cadastros e o recebimento de publicidade direcionada das bets.

Além disso, a plataforma disponibiliza informações sobre pontos de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), orientando os usuários que buscam apoio para questões relacionadas à saúde mental e ao uso problemático de jogos e apostas.

No combate à ilegalidade, a SPA informou que, ao longo de 2025, mais de 25 mil sites de apostas irregulares foram bloqueados em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Atualmente, 79 empresas estão autorizadas a operar no mercado brasileiro. Segundo os dados reportados por essas operadoras, 25,2 milhões de brasileiros realizaram apostas ao longo do ano passado, o que evidencia a dimensão econômica e social do setor no país.