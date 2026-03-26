BNDES aprova R$ 300 mi para plataforma de IA da Valid

Reuters - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$300 milhões à empresa de identificação e autenticação digital Valid para a criação de uma plataforma nacional de identidade e biometria com uso de inteligência artificial, informou o banco de fomento nesta quinta-feira.

A nova identidade se chamará "ID Wallet Brasil" e terá uma interface que permitirá estruturar o primeiro banco de dados governamental analítico do país, "capaz de unificar o acesso aos serviços públicos, pela interconexão de plataformas de identidade civil a benefícios sociais e serviços de justiça, saúde, educação e mobilidade urbana", disse o BNDES.

O sistema será válido nas esferas federal, estadual e municipal e poderá ser ligado a plataformas como o “Gov.Br”, permitindo o acompanhamento de sistemas e portais digitais em tempo real, com uso de indicadores estratégicos e operacionais, como análise orçamentária e predição de serviços por região.

O sistema deverá ser desenvolvido em quatro anos, afirmou o BNDES, citando que o projeto vai exigir a contratação de 40 funcionários pela Valid para compor a equipe de quase 200 especialistas.

(Por Igor Sodré)