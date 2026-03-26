Lula abre Caravana Federativa do Rio com anúncio de pacote de investimentos e entregas do governo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quinta-feira (26) da abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro, realizada em Niterói, com o anúncio de um conjunto de investimentos e entregas do Governo Federal. A iniciativa busca fortalecer a articulação entre União, estados e municípios, ampliando o acesso a políticas públicas e recursos.

A caravana reúne representantes de diversos órgãos federais e oferece atendimento direto a prefeitos, prefeitas e equipes técnicas, com orientações sobre programas, acesso a financiamentos e execução de projetos em andamento.

Saúde recebe reforço com novos equipamentos e ambulâncias

Na área da saúde, o governo irá anunciar a entrega de 12 unidades odontológicas do programa Brasil Sorridente, totalizando R$ 4,7 milhões para municípios do estado. Também serão distribuídos 15 kits de equipamentos odontológicos e 56 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com investimento de R$ 17,2 milhões.

O pacote inclui ainda 36 conjuntos de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS), somando R$ 2 milhões, além da formalização de cinco termos do programa Agora Tem Especialistas, que totalizam R$ 31 milhões.

Gestão pública e regularização fundiária

No campo da gestão, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciará a cessão de imóveis federais, incluindo um destinado à Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, avaliado em R$ 2,3 milhões, e outro para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$ 48,5 milhões.

Também deverá ser confirmada a entrega de um imóvel da Justiça Federal em Barra do Piraí, avaliado em R$ 2,5 milhões. Além disso, será implementada a regularização fundiária em Pinheiral, beneficiando 2.700 famílias com investimento de R$ 14,4 milhões. O governo ainda prevê o repasse de R$ 45 milhões a 12 municípios provenientes de taxas arrecadadas pela União.

Inclusão digital e capacitação

A inclusão digital é outro eixo da iniciativa, com a entrega de 500 computadores recondicionados por meio do Programa Computadores para Inclusão, com investimento de R$ 2 milhões. A ação utiliza equipamentos públicos descartados, que são recuperados em centros especializados por alunos em formação, gerando capacitação profissional.

Durante o evento, equipes do Ministério das Comunicações, Anatel, Telebras e Correios prestarão atendimento a gestores municipais, com orientações sobre telecomunicações e políticas públicas na área.

Agricultura familiar recebe novos recursos

Na agricultura, os investimentos incluem projetos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Um deles destina R$ 1,4 milhão à União de Associações e Cooperativas de Pequenos Produtores Rurais, beneficiando 145 agricultores. Outro projeto, no valor de R$ 252,2 mil, atenderá 26 agricultoras em Nova Friburgo.

BNDES impulsiona obras e infraestrutura no estado

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) integra o conjunto de investimentos com a liberação de mais de R$ 1 bilhão para a concessionária Águas do Rio. Os recursos devem viabilizar investimentos superiores a R$ 1,5 bilhão em nove municípios, beneficiando cerca de 7 milhões de pessoas. Entre as ações previstas estão a redução de perdas de água, com mais de R$ 300 milhões, e a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto, com cerca de R$ 900 milhões.

Também estão previstos investimentos no Complexo da Maré, com foco em infraestrutura sanitária, além de projetos ambientais em Niterói, como a implantação do Parque Lagoa de Itaipu, financiado com R$ 104,6 milhões por meio do Fundo Clima.

Projetos sociais e adaptação climática

O programa BNDES Periferia prevê investimento de R$ 5,2 milhões no Complexo do Viradouro, voltado à capacitação e ao empreendedorismo de mulheres e jovens. Em Maricá, será formalizado um plano de adaptação climática com aporte de R$ 720 milhões, incluindo obras de drenagem e áreas inundáveis, além de projetos estruturais que somam R$ 759 milhões.

Na área da saúde, destaca-se o projeto de centralização das unidades do Instituto Nacional de Câncer (INCA), atualmente distribuídas em 18 endereços no Rio de Janeiro, em um único campus, com investimento estimado em R$ 2 bilhões. Já em Santo Antônio de Pádua, está prevista a ampliação do Hospital Hélio Montezano de Oliveira, com aporte de R$ 30 milhões, visando fortalecer o atendimento na região Noroeste do estado.