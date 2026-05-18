BNDES aprova R$ 50 milhões para expansão da rede de fibra óptica e data centers da Eletronet

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 50 milhões para a Eletronet ampliar e modernizar sua infraestrutura de fibra óptica e data centers no Brasil. Os recursos serão destinados à compra de equipamentos de telecomunicações e cabos de fibra óptica com tecnologia desenvolvida e fabricada no país.

O financiamento será realizado por meio do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), criado para incentivar a inovação tecnológica, fortalecer a indústria nacional e ampliar a competitividade do setor de telecomunicações.

A Eletronet, empresa do grupo Axia Energia, opera atualmente uma rede backbone de 18 mil quilômetros de fibra óptica e 85 edge data centers distribuídos em 18 estados brasileiros. Com o novo ciclo de investimentos, a companhia projeta encerrar 2026 com 26 mil quilômetros de rotas ópticas e 255 edge data centers espalhados por 23 estados.

A expansão incluirá a chegada da infraestrutura da empresa a cinco novos estados: Pará, Mato Grosso, Espírito Santo, Acre e Rondônia. Além disso, haverá reforço das operações em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Maranhão e Paraíba.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o investimento busca ampliar a conectividade e impulsionar a transformação digital do país.

“Apoiar o setor de telecomunicação do país significa dar ferramentas para impulsionar a inovação tecnológica e garantir acesso à internet de alta velocidade para todos os brasileiros, cumprindo um compromisso assumido pelo governo do presidente Lula. O BNDES entende que a expansão da conectividade é essencial para o futuro do país, contribuindo para a geração de empregos e dando oportunidade a jovens que entram no mercado de trabalho utilizando essas novas ferramentas”, afirmou Mercadante.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou o papel estratégico do Funttel para ampliar a autonomia tecnológica brasileira e fortalecer o setor de pesquisa e inovação.

“Nosso foco é garantir que o Funttel atue como fomento para tornar o Brasil um país com maior autonomia na área da pesquisa, da inovação e da tecnologia. Esse recurso vai apoiar a expansão de uma rede robusta e de data centers estratégicos. Não queremos só conectar estados, mas também promover o desenvolvimento, gerar empregos e colocar a indústria das telecomunicações em um alto patamar de competitividade global”, declarou o ministro.

A infraestrutura da Eletronet utiliza cabos ópticos OPGW (Optical Ground Wire), instalados nas linhas de transmissão de energia elétrica de alta tensão. O modelo permite o compartilhamento da infraestrutura energética com redes de telecomunicações, aumentando a eficiência operacional e reduzindo custos de implantação.

O diretor financeiro da Eletronet, Claudio Akihama, afirmou que os investimentos acompanham o crescimento da demanda digital impulsionada por tecnologias como inteligência artificial, computação em nuvem e Internet das Coisas.

“Os novos aportes vão possibilitar que a Eletronet siga investindo para acompanhar a evolução do mercado digital, impulsionada pelo avanço da inteligência artificial, da computação em nuvem, da Internet das Coisas e pela expansão dos data centers. Esse cenário exige uma base mais robusta, com alta disponibilidade, baixa latência e maior previsibilidade operacional, para que os serviços de telecomunicações e TI entregues pelos nossos clientes, por meio da nossa infraestrutura, cheguem de forma consistente a todos os brasileiros”, afirmou.

Akihama também ressaltou os planos de expansão da empresa no mercado latino-americano.

“Buscaremos continuar ampliando nossa atuação em conectividade, fortalecendo nosso ecossistema de trânsito IP e reforçando a Eletronet como um hub neutro de infraestrutura e inovação, inclusive com integrações com mercados estratégicos da América Latina”, completou.

Criado para estimular o desenvolvimento tecnológico no setor de telecomunicações, o Funttel é administrado pelo Ministério das Comunicações e disponibiliza recursos reembolsáveis por meio do BNDES e da Finep. O fundo financia projetos voltados à inovação, geração de empregos e fortalecimento da indústria nacional, exigindo que parte dos recursos seja destinada à aquisição de equipamentos produzidos no Brasil.

Com mais de 25 anos de atuação no setor, a Eletronet é considerada uma das principais fornecedoras de infraestrutura óptica do país. A companhia atende operadoras, provedores de internet, data centers e hyperscalers, oferecendo serviços de transporte de dados, trânsito IP, link dedicado, colocation e conexão aos Pontos de Troca de Tráfego (PTTs).