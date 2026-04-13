247 - O BNDES capta R$ 943,5 milhões do JBIC para projetos sustentáveis voltados a biocombustíveis e transmissão de energia elétrica no Brasil. O financiamento integra a Linha GREEN e busca fortalecer a descarbonização da economia e a expansão das energias renováveis no país.

O contrato foi firmado com o Japan Bank for International Cooperation (JBIC) e representa a sétima operação dentro da chamada Linha GREEN, iniciativa que apoia projetos voltados à preservação ambiental e à redução de emissões de gases de efeito estufa.

O acordo prevê recursos de até US$ 185 milhões (equivalente a R$ 943,5 milhões) para iniciativas consideradas estratégicas, especialmente nos setores de biocombustíveis e transmissão de energia elétrica. Essas áreas são apontadas como fundamentais para integrar fontes renováveis ao sistema energético e reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

A Linha GREEN — sigla para Global Action for Reconciling Economic Growth and Environmental Preservation — tem como foco apoiar projetos que conciliem crescimento econômico com proteção ambiental. Entre os objetivos estão a eficiência energética, o incentivo a fontes limpas e a mitigação dos impactos das mudanças climáticas.

A parceria entre o BNDES e o JBIC é de longa data e vai além do financiamento. As instituições também mantêm memorandos de entendimento voltados à cooperação em projetos de infraestrutura e sustentabilidade. O acordo mais recente foi firmado em 25 de março de 2025 e inclui iniciativas nos setores de recursos minerais e energéticos sustentáveis, além de ações para proteção ambiental.

Durante a COP-30, realizada em Belém, houve a assinatura de um aditivo ao memorando original, que incorporou a previsão da nova linha GREEN VII, ampliando o escopo de colaboração entre Brasil e Japão.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a importância da continuidade da parceria. “Com a adição desta linha de crédito à extensa lista de operações financeiras realizadas entre BNDES e JBIC, damos mais um passo para o fortalecimento da parceria entre as instituições, no sentindo de apoiar projetos renováveis e sustentáveis e com o compromisso de avançar no desenvolvimento sustentável do Brasil. Desde a década de 60, foram assinados 19 contratos de empréstimo no valor de, aproximadamente, R$ 18 bilhões (US$ 3,4 bilhões)”, afirmou.

Pelo lado japonês, o diretor executivo sênior do JBIC, Hiroki Sekine, ressaltou o contexto internacional e o papel da cooperação bilateral. “Em meio ao crescente cenário de incerteza global, a resiliência das economias, dos sistemas energéticos e das comunidades tornou-se cada vez mais importante e representa um interesse comum compartilhado entre o Japão e o Brasil. Nesse contexto, é com grande satisfação que anunciamos a assinatura da sétima operação (GREEN VII), na sequência da sexta operação (GREEN VI), concluída em março do ano passado”, disse.

Sekine acrescentou ainda que o acordo simboliza a solidez da relação entre as instituições. “Esse marco constitui um forte símbolo da sólida parceria entre nossas duas instituições. O JBIC aspira contribuir para a criação de bens e serviços de maior valor — não apenas para a cooperação bilateral entre os dois países, mas também para a comunidade global — como parte de seus esforços para ajudar a enfrentar os desafios decorrentes das incertezas na geopolítica e na geoeconomia”, declarou.