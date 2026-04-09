Aeroporto de Congonhas completa 90 anos com ampliação apoiada por investimento de R$ 2 bilhões do BNDES

247 - O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, chega aos 90 anos com um plano de ampliação e modernização apoiado por recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Durante evento realizado nesta quinta-feira (9), o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o papel do banco no financiamento das obras. As informações foram divulgadas pela Agência BNDES de Notícias.

Administrado pela Aena, o aeroporto receberá investimentos que fazem parte de um pacote maior aprovado em dezembro de 2025. Ao todo, o BNDES destinou R$ 4,64 bilhões para intervenções em 11 aeroportos no país, sendo R$ 2 bilhões direcionados a Congonhas.

Ampliação e modernização

As obras preveem a construção de um novo terminal de passageiros até 2028, ampliando a área atual de 45 mil metros quadrados para 105 mil metros quadrados. O projeto inclui melhorias já em andamento, como a expansão da área de inspeção de segurança, modernização de banheiros e aumento da área comercial.

O espaço destinado a lojas e restaurantes passará de 10 mil para mais de 20 mil metros quadrados. Também estão previstas 19 novas pontes de embarque, além da ampliação das posições de estacionamento de aeronaves, que passarão de 30 para 37. O pátio de manobra será expandido para 215 mil metros quadrados.

Segundo Mercadante, os investimentos têm impacto direto na logística e na aviação nacional. "Vamos alavancar esses 11 aeroportos com mais de R$ 9 bilhões de investimentos", afirmou. Em outra declaração, disse: "Vamos dobrar a área útil de Congonhas".

Entrega prevista para 2028

O diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, afirmou que o novo terminal será entregue em junho de 2028. "Será ainda mais eficiente, mais confortável e mais bonito", declarou.

O financiamento das obras foi estruturado no modelo project finance non recourse, no qual o pagamento ocorre com base nas receitas do próprio projeto. O modelo inclui um mecanismo que permite o refinanciamento da dívida após a conclusão das obras, com possibilidade de redução de custos financeiros.

Investimento integra programa federal

A ampliação de Congonhas está inserida no Programa de Aceleração do Crescimento, coordenado pelo governo federal em parceria com o setor privado e entes federativos. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento econômico, ampliar o acesso ao transporte aéreo e reduzir desigualdades regionais.

Em 2025, o aeroporto recebeu mais de 24 milhões de passageiros, consolidando-se como um dos principais centros de conexão da aviação brasileira.