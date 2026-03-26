Latam encomenda 24 jatos Embraer e Lula celebra "parceria fantástica" para ampliar voos e empregos no Brasil

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta quarta-feira, 25 de março, o anúncio da compra de 24 aeronaves Embraer modelo E195-E2 pela Latam Brasil, em uma agenda realizada no Latam MRO, em São Carlos, interior de São Paulo. A aquisição foi apresentada como um marco para a aviação nacional, para a indústria brasileira e para a ampliação da malha aérea do país.

Segundo informações da Agência Gov, divulgadas após a visita presidencial ao maior centro de manutenção aeronáutica da companhia, o anúncio ocorreu durante a celebração dos 25 anos do complexo tecnológico e operacional da Latam, considerado o maior centro de manutenção do grupo e uma referência estratégica para o setor aéreo brasileiro.

Ao comentar a operação entre Latam e Embraer, Lula definiu o acordo como uma iniciativa de grande alcance econômico e logístico para o país. “Essa parceria é fantástica, porque os companheiros da Latam vão ter que criar novos mercados, vão ter que desenvolver novas cidades, e a gente vai ter que ter mais voos. Eu tenho certeza de que vamos nos encontrar daqui a 10 anos. Como vou viver até os 120 anos, não penso que vou partir tão cedo. Vou ficar muito tempo por aqui. E vamos ver que essa parceria da LATAM com a Embraer será um sucesso. Será um sucesso para as empresas, para o Brasil e para os continentes que o país precisa agregar”, destacou o presidente.

A fala de Lula buscou situar a compra das aeronaves para além de uma simples transação comercial. O presidente vinculou o investimento à necessidade de expandir mercados, integrar cidades e ampliar a presença brasileira em rotas nacionais e internacionais. Em sua avaliação, o fortalecimento da parceria entre a empresa aérea e a fabricante nacional tende a produzir efeitos positivos em cadeia sobre emprego, produção industrial, mobilidade e turismo.

Lula também ressaltou o impacto econômico do ciclo de expansão da aviação no país. “O Brasil e a empresa vão ganhar dinheiro. Vocês vão ter mais passageiros, vão comprar mais aviões, vão gerar mais emprego. A Embraer vai vender mais avião, vai gerar mais emprego, vai pagar melhor salário e tudo vai melhorar nesse país. É simples assim, é só querer. A gente não tem que inventar, a gente só tem que fazer aquilo que a natureza está dizendo”, afirmou.

Centro de manutenção em São Carlos se consolida como ativo estratégico

A visita presidencial teve como palco o Latam MRO, unidade que responde por 60% das manutenções programadas da frota do Grupo Latam e que atualmente gera cerca de 2 mil empregos qualificados. O complexo completa 25 anos em um momento de expansão e de reforço de sua posição como polo industrial e tecnológico da aviação brasileira.

Além da manutenção pesada de aeronaves, a unidade de São Carlos vem sendo apresentada como centro relevante para pesquisa, desenvolvimento e inovação. O projeto de expansão inclui iniciativas voltadas à modernização de aeronaves, ao design de cabines, ao desenvolvimento de subpartes aeronáuticas e a soluções digitais para manutenção inteligente.

Essa nova etapa de crescimento conta com investimento de R$ 78 milhões aprovado na Chamada Conjunta Finep-BNDES. A iniciativa reforça a tentativa de consolidar São Carlos como um polo de inovação alinhado à Nova Indústria Brasil, com foco em tecnologia, produtividade e adensamento das cadeias industriais nacionais.

Investimento bilionário reforça aposta da Latam no mercado brasileiro

A agenda também serviu para destacar o volume de recursos aplicados pela Latam no Brasil. De acordo com os dados apresentados durante a visita, os investimentos da empresa no país somam US$ 4 bilhões no período entre 2023 e 2026, um movimento que evidencia a centralidade do mercado brasileiro para a companhia.

Atualmente, a Latam Brasil opera 776 voos diários para 60 destinos nacionais e mantém ligações diretas do Brasil para 25 destinos nas Américas, Europa e África. Ao citar esses números, o governo reforçou a leitura de que a ampliação da frota poderá abrir espaço para novas rotas, maior frequência de voos e expansão da conectividade regional.

Lula associou esse desafio ao papel estratégico do Brasil na América do Sul e também à necessidade de estreitar laços com o continente africano. “Se a gente não oferece a oportunidade deles virem para o Brasil, eles vão para outro país. Na África, a Nigéria tem 240 milhões de habitantes, e, se a gente não colocar avião para ir à África, a gente não os está convidando para vir fazer negócio no Brasil”, disse.

A declaração reforça uma visão segundo a qual a aviação comercial deve ser tratada como instrumento de desenvolvimento, integração econômica e inserção internacional. Nesse contexto, a compra de novas aeronaves aparece como parte de uma estratégia mais ampla de ampliação da presença brasileira em mercados considerados promissores.

Governo destaca crescimento recorde da aviação e do turismo

Durante a agenda, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o Latam MRO ocupa posição de destaque no setor aeroespacial brasileiro e celebrou a aproximação entre a maior operadora aérea da América Latina e uma das principais fabricantes aeronáuticas do mundo.

“Hoje é um dia especial, porque a maior operadora da América Latina, que é a LATAM, e uma das maiores indústrias aeronáuticas do mundo, top da engenharia aeronáutica brasileira, se unem. É uma demonstração prática de quem acredita no Brasil: a LATAM, a maior operadora, com a Embraer, a grande indústria aeronáutica. Estamos muito felizes e eu tenho certeza de que a LATAM, com os aviões Embraer, vai voar mais alto ainda”, declarou Alckmin.

Na mesma linha, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, relacionou o avanço da companhia ao desempenho recente da economia e do turismo no país. Segundo ele, a Latam é hoje uma das companhias que mais crescem no mundo, com presença robusta no mercado brasileiro e forte impacto sobre o emprego.

“Ela representa mais de 22.500 empregos no Brasil e, sobretudo, nesse momento de crescimento que vive a economia do nosso país, o crescimento que vive o nosso turismo”, afirmou o ministro.

Silvio Costa Filho também apresentou dados sobre a expansão do fluxo de passageiros no país ao longo do atual governo. “Em três anos do nosso governo, nós saímos de 97 milhões de passageiros para 130 milhões de passageiros em dezembro de 2025. Foi o maior crescimento da aviação no mundo e isso fortaleceu o turismo de negócios e o turismo de lazer. A nossa meta é que, até o final de dezembro, nós possamos, geramos, chegar a mais de 140 milhões de passageiros no nosso país. Isso fortalece o nosso turismo de negócios, fortalece o turismo de lazer, mas, sobretudo, fortalece a geração de emprego e renda”, disse.

Embraer vê reforço ao programa E2 e potencial de interiorização dos voos

Para a Embraer, o anúncio tem peso estratégico não apenas em volume, mas também em posicionamento de mercado. O presidente da companhia, Francisco Gomes Neto, afirmou que a entrada da Latam na operação do E2 representa um impulso importante para a plataforma e para toda a cadeia produtiva ligada ao programa.

“Em nome dos 23.500 funcionários da Embraer, nós estamos muito felizes com essa escolha da LATAM. O E2 vai trazer oportunidades para a empresa, melhorar a conectividade entre cidades menores, com um avião que é muito eficiente e confortável. Para nós, é muito importante para o programa E2 ter a bandeira da Latam nessa aeronave. É uma das maiores empresas, uma das maiores linhas aéreas do mundo. Então isso traz um reforço para essa plataforma do E2. Atrás de cada avião desse aqui tem milhares de empregos”, declarou.

A fala evidencia um dos pontos centrais do anúncio: a possibilidade de utilização dos novos jatos para ampliar a conectividade entre cidades menores e médias, um dos gargalos históricos da malha aérea brasileira. Aeronaves dessa categoria são frequentemente associadas à abertura de novos mercados e ao aumento da capilaridade das operações.

Essa perspectiva também foi destacada pelo CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, que afirmou que a incorporação do E2 à frota permitirá à companhia alcançar mais destinos e acelerar sua expansão. “A gente tem aqui, atrás de nós, o que a gente sonhou também há muito tempo, e a gente discutiu, negociou, foi e voltou várias vezes, mas, com muito orgulho, a gente vai incorporar o E2 à frota da Latam, com muita felicidade de todos que trabalham aqui. O E2 vai aliar um produto brilhante da Embraer com um serviço absolutamente diferenciado da Latam, e, com isso, a gente vai conseguir chegar a mais cidades do que a gente chega hoje, vai conseguir crescer ainda mais”, assinalou.

Parceria entre Latam e Embraer reforça indústria, emprego e integração

O anúncio da compra das 24 aeronaves Embraer pela Latam foi tratado pelo governo e pelas empresas envolvidas como um movimento de alto impacto para a economia brasileira. A operação combina expansão da frota, fortalecimento da indústria aeronáutica nacional, geração de empregos qualificados e aumento da conectividade entre regiões e mercados.

Ao ocorrer no contexto dos 25 anos do Latam MRO de São Carlos, a decisão também projeta a unidade como símbolo de um ciclo de crescimento que une manutenção, inovação, engenharia e desenvolvimento industrial. A expectativa expressa pelas autoridades e executivos presentes é de que a parceria ajude a ampliar a presença da aviação brasileira em novas rotas, novas cidades e novos negócios.

Com a Latam ampliando sua frota e a Embraer consolidando a presença do E195-E2 em uma das maiores companhias aéreas do mundo, o governo tenta transformar o anúncio em vitrine de uma agenda mais ampla de reindustrialização, expansão do turismo e fortalecimento da infraestrutura de transportes no Brasil.