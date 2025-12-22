BNDESPar indica José Múcio para conselho da Tupy

247 - A BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), indicou o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, para integrar o conselho de administração da Tupy, uma das maiores fabricantes de autopeças do país. A estatal também apresentou o nome de Tiago Cesar dos Santos, secretário-executivo da Secretaria de Comunicação Social (Secom), para ocupar uma vaga no conselho fiscal da companhia.

As informações foram divulgadas pelo Valor Econômico, que noticiou que a BNDESPar, detentora de 30,68% do capital da Tupy, solicitou a convocação de uma assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a eleição dos novos membros dos colegiados.

O pedido de assembleia ocorre após a apresentação de renúncias no comando da governança da empresa. Deixaram seus cargos o conselheiro de administração Marcio Bernardo Spata e o conselheiro fiscal Marcos Alberto Pereira Motta. Spata atua como chefe do departamento de acompanhamento da carteira de empresas de capital aberto da BNDESPar, enquanto Motta exerce a função de assessor da presidência do BNDES.

Em comunicado divulgado no domingo (21), a Tupy informou que o conselho de administração deve se reunir nos próximos dias para avaliar formalmente as indicações apresentadas pela acionista e o requerimento de convocação da assembleia extraordinária. A empresa esclareceu ainda que, como o atual conselho foi eleito por meio de voto múltiplo, a próxima assembleia deverá promover a renovação integral do colegiado de administração.

Dados mais recentes disponíveis nos documentos corporativos da Tupy indicam que a remuneração média anual dos integrantes do conselho de administração é de R$ 673,5 mil. No caso do conselho fiscal, o valor médio anual pago aos membros é de R$ 209,5 mil.