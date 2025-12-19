BNDES liberou R$ 5,2 bilhões para produtores afetados por eventos climáticos

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou, em um período de dois meses, R$ 5,2 bilhões em financiamentos destinados a produtores rurais que enfrentaram perdas expressivas de safra em razão de eventos climáticos extremos. A medida integra o programa BNDES Liquidação de Dívidas Rurais, criado para apoiar agricultores que passaram a ter dificuldades para cumprir compromissos financeiros e garantir a continuidade da atividade produtiva. O programa foi aberto para protocolos em 16 de outubro e já alcançou produtores de 642 municípios, distribuídos em 21 estados de todas as regiões do país.

Programa alcança produtores em todo o país

Ao todo, foram aprovadas cerca de 19,1 mil operações de crédito, com tíquete médio de R$ 273 mil. Aproximadamente 62% dos recursos liberados até agora foram destinados a agricultores familiares e médios produtores rurais, segmentos considerados estratégicos para a segurança alimentar e o desenvolvimento regional.

Além de permitir a quitação de dívidas em atraso, o programa também viabiliza a reorganização financeira de produtores que renegociaram seus compromissos, criando condições para a retomada da produção e a manutenção do abastecimento de alimentos.

Apoio à reorganização financeira do agro

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o papel da iniciativa no enfrentamento dos impactos climáticos sobre o setor. “O BNDES é hoje um dos principais financiadores do agro brasileiro. Com esse programa, o governo do presidente Lula está oferecendo aos produtores rurais afetados por eventos climáticos extremos as condições para dar continuidade à sua atividade produtiva. Cerca de 62% dos recursos aprovados até agora foram destinados a agricultores familiares e produtores de médio porte, que têm papel central na segurança alimentar e no desenvolvimento regional”, afirmou.

Condições, prazos e critérios do programa

O BNDES Liquidação de Dívidas Rurais conta com orçamento total de R$ 12 bilhões do governo federal e oferece prazo de pagamento de até nove anos, com possibilidade de até um ano de carência. De acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.247/2025, os recursos foram distribuídos entre as instituições financeiras credenciadas conforme a proporção de suas carteiras de crédito rural informadas ao Banco Central.

A norma também estabeleceu reservas iniciais para cada agente financeiro, válidas por 60 dias após a abertura do protocolo. Desde 16 de dezembro, os bancos passaram a ter acesso a recursos adicionais para atender à demanda. Atualmente, cerca de R$ 6,8 bilhões ainda não foram comprometidos, e novas operações podem ser protocoladas no BNDES até 6 de fevereiro de 2026.

O programa pode ser utilizado para a liquidação ou amortização de operações de crédito rural de custeio e investimento, bem como de Cédulas de Produto Rural, inclusive contratos mais recentes. Podem acessar os recursos produtores rurais, associações, condomínios rurais e cooperativas agrícolas, por meio das instituições financeiras parceiras credenciadas.

Para participar, os interessados devem estar em municípios que, entre 2020 e 2024, tiveram decretos de calamidade pública ou situação de emergência reconhecidos pelo governo federal em decorrência de eventos climáticos adversos. Também é necessário comprovar perdas superiores a 20% em duas das principais atividades agrícolas nesse período, além de prejuízos acima de 30% em duas ou mais safras entre 2020 e 2025. O programa reserva pelo menos 40% dos recursos para beneficiários do Pronaf e do Pronamp, considerados mais vulneráveis aos efeitos das perdas de safra.