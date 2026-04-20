Brasil busca atrair gigantes de tecnologia com megaprojeto de data centers

247 - O Brasil busca ampliar sua participação no mercado global de tecnologia com um projeto de grande escala voltado à instalação de data centers para inteligência artificial. A empresa Scala Data Centers desenvolve um complexo que pretende atrair grandes companhias internacionais do setor.

Segundo informações da Bloomberg, a companhia negocia com empresas de tecnologia dos Estados Unidos e da China para garantir a presença de um “hiperescalador”, responsável por operar infraestrutura de alto volume de dados e processamento.

A primeira fase do projeto, chamado Scala AI City, deve começar no fim deste ano, de acordo com o vice-presidente sênior da empresa, Luciano Fialho. “O Brasil tem uma janela de oportunidade”, afirmou. “É uma grande chance para o país se posicionar e atrair bilhões em investimentos.”

O investimento inicial em infraestrutura é estimado em cerca de US$ 500 milhões. Já as empresas que utilizarem o complexo poderão aplicar valores superiores em equipamentos voltados à inteligência artificial.

O empreendimento será instalado na região de Porto Alegre e já possui aprovação para conexão energética de até 5 gigawatts, volume comparável ao consumo de grandes cidades. A disponibilidade de energia renovável, a rede de fibra óptica e a integração do sistema elétrico nacional são apontadas como fatores favoráveis à expansão do setor no país.

De acordo com Fialho, empresas dos EUA e da China poderão operar em estruturas separadas dentro do complexo, sem comprometer a segurança de dados.

O cenário internacional também influencia o interesse por novas localizações. Ataques a data centers em países do Oriente Médio têm levado empresas a buscar regiões consideradas mais seguras para instalação de infraestrutura crítica.

Autoridades locais avaliam que o projeto pode impulsionar a economia regional. O secretário de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, Leandro Evaldt, afirmou que a iniciativa deve fortalecer o estado como polo tecnológico. “É um projeto que impulsionará ainda mais nossa economia e estabelecerá o estado como referência em tecnologia e inovação no Brasil e na América Latina”, disse.

A Scala foi criada em 2020 após a aquisição de ativos da UOL Diveo pelo fundo DigitalBridge. A empresa também mantém investimentos em São Paulo, onde desenvolve um campus de data centers com aporte de cerca de R$ 12 bilhões e previsão de expansão para 600 megawatts.