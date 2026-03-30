Brava Energia inicia perfuração em Papa-Terra e Atlanta com novos poços até 2027

247 - A Brava Energia iniciou nesta segunda-feira (30) uma nova campanha de perfuração em dois importantes ativos offshore: os campos de Papa-Terra, na bacia de Campos, e Atlanta, na bacia de Santos. A iniciativa prevê a perfuração de quatro novos poços e reforça a estratégia da companhia de ampliar a produção e aumentar a eficiência operacional nos próximos anos.

As atividades serão realizadas com a sonda submersível Lone Star, operada pela Constellation, especializada em operações em águas ultraprofundas. O cronograma prevê a conclusão da campanha no primeiro trimestre de 2027.

Segundo o planejamento divulgado, os dois primeiros poços serão perfurados no campo de Papa-Terra entre março e setembro deste ano. Em outubro, a sonda será transferida para o campo de Atlanta, onde serão perfurados os dois poços restantes. A expectativa é que o primeiro óleo em Papa-Terra seja obtido no quarto trimestre de 2026, enquanto Atlanta deve iniciar a produção no segundo trimestre de 2027.

O diretor de operações offshore da companhia, Carlos Travassos, destacou os impactos da iniciativa na performance da empresa. “Com a implementação desses novos poços, avançaremos na captura de valor dos nossos ativos aumentando a produção, maximizando a eficiência da infraestrutura existente e reduzindo o custo por barril, o que reforça a resiliência e a competitividade do nosso portfólio”, afirmou.

O investimento da campanha foi estruturado de forma integrada entre os dois campos, com maior concentração de recursos em Atlanta, que receberá 65% do capex, enquanto Papa-Terra ficará com os 35% restantes. A execução contará com a participação de fornecedores como McDermott, SLB, Baker Hughes, OneSubsea e Prysmian.

Localizado a cerca de 110 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, o campo de Papa-Terra é voltado à produção de petróleo pesado e opera em lâmina d’água de aproximadamente 1.200 metros. Já o campo de Atlanta, situado em profundidade de 1.500 metros, é operado pela Brava Energia, que detém 80% de participação, em parceria com a Westlawn Americas Offshore, responsável pelos 20% restantes, por meio do FPSO Atlanta.

A campanha ocorre após a companhia registrar, em 2025, produção recorde superior a 80 mil barris de óleo equivalente por dia, consolidando sua estratégia de expansão no segmento offshore.