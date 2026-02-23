BTG participa de compra de 24% do Banamex, diz Bloomberg

247 - O Citigroup está próximo de concluir a venda de mais 24% do Banamex a um grupo diversificado de investidores, em mais um passo do processo de desinvestimento no banco de varejo mexicano. A operação ocorre enquanto o empresário mexicano Fernando Chico Pardo amplia sua influência na instituição financeira.

Segundo informações da Bloomberg, divulgadas nesta segunda-feira (23), as negociações envolvem mais de uma dúzia de compradores, entre fundos de private equity, bancos e family offices no México. Cada investidor deve adquirir uma participação inferior a 5% no capital do banco.

Entre os interessados citados por pessoas a par das tratativas estão Blackstone, General Atlantic, os co-CEOs do Grupo Televisa, o Banco BTG Pactual e a Afore Sura, braço de previdência mexicano da colombiana Sura Asset Management. As fontes ouvidas pediram anonimato devido ao caráter reservado das negociações.

Procurados, porta-vozes do Citigroup, do Banamex, da General Atlantic, da Blackstone e do BTG não comentaram o assunto. Um representante da Sura não respondeu de imediato aos questionamentos.

A venda faz parte da estratégia do Citigroup, liderado pela CEO Jane Fraser, de reduzir gradualmente sua presença no varejo mexicano. Em 2025, o banco já havia transferido 25% do Banamex para Fernando Chico Pardo, movimento considerado decisivo no plano de saída da operação.

Além das vendas parciais, o Citi avalia a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO) do Banamex, com o objetivo de se desfazer integralmente do negócio. A alienação de participações minoritárias antes de um eventual IPO integra essa estratégia.

Com a conclusão da nova rodada de vendas, o Citigroup diminuirá ainda mais sua fatia no Banamex, ao mesmo tempo em que distribui participações entre fundos de investimento, instituições financeiras e executivos mexicanos de destaque. Paralelamente, o banco norte-americano mantém planos de preservar no México suas áreas de banco corporativo e corretora, enquanto avança na simplificação global de suas operações por meio da venda de subsidiárias de varejo em diferentes países.