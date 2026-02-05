BYD avança na produção de conteúdo local no Brasil e mira liderança do mercado

CAMAÇARI, Bahia, 5 Fev (Reuters) - A montadora chinesa BYD pretende incluir 50% de conteúdo local nos carros fabricados na fábrica da companhia na Bahia até o final deste ano, disse à Reuters o principal executivo da empresa no Brasil, em meio a um cenário de preocupações da indústria local.

O vice-presidente sênior da BYD, Alexandre Baldy, disse em entrevista esta semana na fábrica em Camaçari (BA) que a companhia está fazendo a transição para uma cadeia de fornecimento local o mais rápido possível, com o objetivo de se tornar a maior montadora do Brasil em volume de vendas até 2030.

A BYD tem como objetivo atingir 50% de conteúdo local em seus carros produzidos no Brasil até 1º de janeiro de 2027, afirmou.

A empresa terminou o mês de janeiro na quinta posição entre as maiores marcas em vendas do Brasil, com uma participação de 6,03% nos emplacamentos de carros e comerciais leves, à frente da tradicional Toyota. Um ano antes, a participação da BYD era de 4,12%, na nona posição, segundo dados da associação de concessionários, Fenabrave.

"Chegamos aqui em uma velocidade muito rápida, uma velocidade que precisamos manter para alcançar essa meta", disse Baldy. O Brasil é o maior mercado da BYD fora da China.

Desde outubro, a BYD produziu cerca de 25.000 carros na fábrica que ocupa mais de 4 milhões de metros quadrados em uma área deixada pela Ford quando a montadora norte-americana desistiu de fabricar no Brasil.

Camaçari inclusive rebatizou uma avenida próxima da fábrica, trocando o nome de Henry Ford para BYD.

DE IMPORTAÇÕES A EXPORTAÇÕES

O aumento do conteúdo local permitirá que a montadora chinesa possa também exportar do Brasil para países vizinhos do Mercosul a partir deste ano, disse Baldy.

Enquanto a indústria local e grupos trabalhistas reclamam que a BYD tem dependido fortemente de importações e tarifas temporariamente baixas, Baldy disse que a montadora está acelerando a produção local, com a promessa de gerar 20.000 empregos diretos e indiretos no Brasil.

A fábrica de Camaçari atualmente monta carros a partir de unidades importadas "semi-desmontadas" (SKD), beneficiando-se de uma isenção de impostos de importação que acabou de expirar.A BYD solicitará uma cota adicional estendendo a isenção até meados deste ano, disse Baldy, citando que a abordagem SKD é "um regime transitório".

"O carro tem que ser fabricado aqui, com componente local, para que seja viável econômica e financeiramente", afirmou.

As instalações locais de estamparia, soldagem e pintura da BYD estão próximas da conclusão, disse Baldy. Essa expansão em andamento faz parte da primeira fase de investimento da BYD no Brasil, totalizando R$5,5 bilhões, que visa ampliar a capacidade da fábrica para 300 mil veículos por ano - a partir de 150 mil, estimada até o fim deste ano.

CASO TRABALHISTA

O complexo de Camaçari já emprega cerca de 5.000 pessoas, incluindo aproximadamente 2.300 funcionários da BYD e 2.500 trabalhadores de empresas de construção e prestadores de serviços.

A chegada da BYD na Bahia foi marcada no ano passado por uma investigação trabalhista por conta de problemas ocorridos na construção da fábrica.

No fim de 2025, procuradores disseram que a BYD e empreiteiras haviam resolvido o caso, concordando em pagar R$40 milhões em indenizações.

Baldy disse que o termo de ajustamento de conduta com os promotores trabalhistas foi assinado pelas empreiteiras responsáveis pela realização da obra na fábrica.