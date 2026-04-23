C6 lidera ranking de reclamações do Banco Central no 1º trimestre de 2026

247 - O conglomerado Banco C6 encerrou o primeiro trimestre de 2026 na liderança do ranking de reclamações entre instituições financeiras, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (23) pelo Banco Central. A instituição apresentou o maior índice de queixas consideradas procedentes em relação ao número de clientes, evidenciando um aumento na insatisfação dos usuários com seus serviços.

Os dados foram divulgados pelo Banco Central, que apontou que o Banco C6 registrou 1.898 reclamações procedentes na extrapolação estatística, alcançando um índice de 55,30 reclamações por milhão de clientes no período.

Na sequência do ranking, o conglomerado Bradesco aparece em segundo lugar, com 5.398 reclamações procedentes e índice de 48,92 por milhão de clientes. Já o grupo formado por BTG Pactual e Banco Pan ocupa a terceira posição, com 1.173 reclamações e índice de 42,81.

O levantamento do Banco Central inclui ainda outras instituições relevantes do sistema financeiro. O PicPay aparece com índice de 37,22, seguido por Inter (34,86), Santander (34,49) e Itaú (34,12). Também figuram na lista Neon Pagamentos (30,55), Mercado Pago (30,26) e PagSeguro (27,83).

Entre os bancos públicos e outras instituições, a Caixa Econômica Federal registrou índice de 23,12, enquanto o Banco do Brasil apresentou 19,36. Já Nu Pagamentos teve índice de 10,65, seguido por 99PAY (9,51) e Cloudwalk (6,67), que apresentou o menor índice entre os listados.

O ranking do Banco Central considera apenas reclamações classificadas como procedentes após análise técnica, sendo um dos principais indicadores oficiais de qualidade no atendimento e na prestação de serviços financeiros no país.