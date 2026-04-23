Advogado do Master mantinha frota de porsches avaliada em R$ 4 milhões

247 - O advogado Daniel Lopes Monteiro declarou uma frota de veículos de luxo avaliada em milhões, além de outros bens de alto padrão, conforme documentos fiscais recentes. Os dados revelam um patrimônio diversificado que inclui automóveis esportivos, relógios de grife e obras de arte. A informação foi publicada nesta quinta-feira (23) pelo Metrópoles.

Segundo os documentos, Monteiro informou à Receita Federal uma frota estimada em R$ 4 milhões. Entre os veículos declarados aparecem modelos de alto desempenho e luxo, como Porsche 911 Turbo, avaliado em R$ 1,8 milhão, e Porsche 911 Carrera, estimado em R$ 1,05 milhão.

A lista também inclui Mercedes-Benz GLE 400, Aston Martin V8 Vintage e outros automóveis de alto padrão. Além dos carros, o advogado declarou possuir relógios da marca Tag Heuer, que somam cerca de R$ 340 mil, incluindo modelos como Monaco Automático Titano e Carrera Chronosprint x Porsche.

Monteiro também registrou sete obras do artista plástico Bruno Portella, avaliadas em mais de R$ 100 mil. O artista mantém ateliê em Alphaville, área de alto padrão em Barueri, na Grande São Paulo.

Imóvel de alto padrão e reforma milionária

Ainda em Alphaville, o advogado informou a aquisição de uma residência de 478 metros quadrados pelo valor de R$ 2 milhões. O imóvel passou por uma reforma que consumiu R$ 1,7 milhão, segundo os dados declarados.

Prisão na Operação Compliance Zero

A Polícia Federal prendeu Daniel Lopes Monteiro junto com o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, durante a última fase da Operação Compliance Zero. A ação ocorreu no dia 16 de abril e integra investigações conduzidas pela corporação.

Defesa sustenta compatibilidade dos bens

Em nota, a defesa do advogado afirmou que o patrimônio declarado tem origem lícita e compatível com sua trajetória profissional. Segundo o comunicado, os bens são “compatíveis com a capacidade financeira” do advogado, “alcançada ao longo de 25 anos de um trabalho sério e de excelência prestado a inúmeros clientes e cuja qualidade foi reconhecida pelos principais rankings jurídicos nacionais e internacionais”.

Lista de bens declarados

Entre os principais itens informados na declaração estão:

Porsche 911 Turbo – R$ 1,8 milhão

Porsche 911 Carrera – R$ 1,05 milhão

Mercedes-Benz GLE 400 – R$ 550 mil

Aston Martin V8 Vintage – R$ 330 mil

Mercedes-Benz carro de corrida – R$ 200 mil

Mercedes-Benz SLK 200 – R$ 100 mil

Relógios:

Tag Heuer Monaco Automático Titano – R$ 110 mil

Tag Heuer Carrera Chronosprint x Porsche – R$ 70 mil

Tag Heuer Carrera Cronógrafo Porsche – R$ 55 mil

Tag Heuer Monaco Gulf Colours – R$ 52 mil

Tag Heuer Calibre SLR – R$ 35 mil

Tag Heuer Carrera Aston Martin – R$ 18 mil

Os dados apresentados reforçam o volume de ativos declarados pelo advogado e detalham a composição de um patrimônio concentrado em bens de alto valor.