Cade aprova compra de comercializadora de energia pela Light

247 - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da Tempo Comercializadora Varejista de Energia pelo Grupo Light. A decisão reforça a estratégia da companhia de ampliar sua atuação no mercado livre de energia elétrica e avançar em sua posição no segmento de comercialização.

O despacho favorável foi publicado na quinta-feira (8) no Diário Oficial da União (DOU). Com isso, a Light Energia, subsidiária da Light S.A., passará a deter a totalidade das ações da comercializadora, que integra o grupo Tempo Energia e tem sede em São Paulo.

A Tempo Comercializadora possui autorização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para operar no mercado de comercialização de energia e atua com operações de trading no Ambiente de Contratação Livre (ACL), segmento que concentra consumidores de médio e grande porte que negociam diretamente seus contratos de fornecimento.

Em manifestação apresentada ao Cade, a Light Energia argumentou que a operação permitirá ganhos de eficiência operacional e aumento da competitividade no setor elétrico, ao integrar uma empresa já habilitada e ativa no mercado livre de energia. A companhia avalia que a aquisição fortalece sua estratégia de expansão e diversificação de negócios.

Já a Tempo Energia sustentou que a venda da subsidiária representa uma oportunidade relevante para a otimização de sua estrutura societária, possibilitando maior foco em outras atividades do grupo. O valor da transação não foi divulgado.

Apesar da autorização concedida pelo órgão antitruste, a conclusão da operação ainda depende do aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da própria CCEE, responsáveis por analisar os impactos regulatórios e assegurar o cumprimento das normas do setor elétrico.