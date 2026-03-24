Cade aprova venda da 4Bio pela RD para Health Ventures da Profarma por R$ 600 milhões

247 - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda da totalidade das ações da 4Bio Medicamentos pela Raia Drogasil (RD) para a Health Ventures, subsidiária da Profarma. A decisão foi formalizada por meio de despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A transação foi avaliada em R$ 600 milhões, considerando a permanência de um caixa líquido de R$ 80 milhões no momento do fechamento, além de ajustes típicos relacionados ao capital de giro e ao endividamento líquido.

Em manifestação encaminhada ao Cade, as empresas destacaram os objetivos estratégicos da operação. “Para a Profarma, a operação proposta representa uma oportunidade de consolidar sua entrada na distribuição de medicamentos especiais e de alta complexidade, iniciada organicamente em outubro de 2025. Para o Grupo RD, a operação proposta representa oportunidade de alienar ativo não essencial à estratégia de longo prazo do grupo”, afirmaram.

A aprovação sem restrições permite a conclusão do negócio, que reforça a estratégia da Profarma de expandir sua atuação no segmento de medicamentos especializados, ao mesmo tempo em que a RD avança na reorganização de seu portfólio de ativos.