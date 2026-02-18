Carrefour vende 22 imóveis do Atacadão por R$ 975 milhões

247 - O Carrefour confirmou nesta terça-feira (18) a venda de 22 imóveis no Brasil que abrigam unidades da rede Atacadão, em uma operação que totalizou R$ 975 milhões. A informação consta nas demonstrações financeiras divulgadas pelo grupo no exterior e reforça a estratégia da companhia de monetizar ativos imobiliários mantendo a operação das lojas.

A negociação envolve fundos imobiliários administrados pelas gestoras Guardian e TRX. A transação foi formalizada com a alienação de 15 imóveis ao fundo Guardian Real Estate, por R$ 679 milhões, e de outros sete ativos ao fundo TRX, por R$ 296 milhões.

Apesar da venda, o Carrefour continuará operando nos imóveis por meio de contratos de locação no modelo conhecido como sale and leaseback. Nesse formato, a empresa vende os ativos e permanece como inquilina, assegurando a continuidade das atividades nas unidades. Os contratos firmados têm prazo de 15 anos, com possibilidade de prorrogação por mais cinco.

De acordo com a companhia, a operação resultou no reconhecimento de aproximadamente R$ 100 milhões em ganho de capital, registrado como receita não recorrente no balanço de 2025.

A estratégia de venda com posterior locação permite ao grupo reforçar o caixa sem interromper suas operações, ao mesmo tempo em que mantém a presença da marca Atacadão nos pontos comerciais já consolidados.