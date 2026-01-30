Cemig finaliza aquisição da transmissora Timóteo-Mesquita por R$ 30 milhões

247 - A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) concluiu, nesta quinta-feira (29), a aquisição da Empresa de Transmissão Timóteo-Mesquita (ETTM), ampliando sua atuação no segmento de transmissão de energia elétrica em Minas Gerais. A operação foi realizada por meio da subsidiária Cemig Geração e Transmissão e envolveu a compra de 100% do capital da companhia.

O valor da transação foi de R$ 30 milhões. De acordo com a Cemig, os ativos incorporados possuem Receita Anual Permitida (RAP) estimada em cerca de R$ 6 milhões e estão conectados à rede básica de 230 quilovolts operada pela própria empresa.

O conjunto adquirido é formado pela linha de transmissão Mesquita–Timóteo 2, com 24 quilômetros de extensão, e pela subestação Timóteo 2. A subestação realiza o seccionamento da linha Ipatinga 1–Timóteo 1, desempenhando papel relevante na configuração do sistema elétrico da região.

As instalações estão localizadas no Vale do Aço, importante polo industrial do leste mineiro. Segundo a companhia, a aquisição está alinhada ao planejamento estratégico de ampliar os investimentos em ativos de transmissão em Minas Gerais, com foco no fortalecimento da infraestrutura elétrica estadual e no aumento da confiabilidade do sistema.