247 - A Cemig pagará R$ 1,55 bilhão em proventos em junho, em operação marcada para 30 de junho e referente à primeira parcela do exercício de 2025. Segundo informações do Valor Econômico, a distribuição corresponderá a aproximadamente R$ 0,541 por ação.

O repasse será feito pela Companhia Energética de Minas Gerais aos acionistas e reúne duas modalidades de remuneração: dividendos e juros sobre capital próprio, conhecidos como JCP.

De acordo com a publicação, os dividendos representarão cerca de R$ 0,118 por ação. O restante do valor será pago na forma de juros sobre capital próprio aprovados ao longo de 2025.

O pagamento também estará sujeito à incidência de Imposto de Renda, conforme as novas regras aplicáveis a pessoas físicas e investidores estrangeiros, no caso da parcela correspondente aos juros sobre capital próprio.