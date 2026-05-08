Cemig tem lucro de R$ 978,9 milhões no 1º trimestre de 2026

247 - A Cemig encerrou o primeiro trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 978,9 milhões, resultado 5,75% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. Apesar da retração no lucro, a companhia apresentou crescimento na receita líquida entre janeiro e março.

De acordo com os dados divulgados pela empresa na quinta-feira (7), a receita líquida somou R$ 10,462 bilhões nos três primeiros meses do ano, avanço de 6,28% em relação ao primeiro trimestre de 2025.

O Ebitda, indicador que mede o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, alcançou R$ 1,788 bilhão no período. O montante representa queda de 2,11% na comparação anual, refletindo pressão sobre a rentabilidade operacional da companhia.

O desempenho financeiro também pesou sobre o balanço. O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 338,4 milhões no primeiro trimestre de 2026, ante resultado também negativo de R$ 249,6 milhões no mesmo intervalo de 2025. A piora foi de 35,6%.

Outro fator de pressão veio do aumento dos custos e despesas. Entre janeiro e março, a Cemig registrou R$ 9,128 bilhões nessa linha do balanço, valor 8,36% superior ao observado nos três primeiros meses do ano passado.

O resultado mostra que, embora a companhia tenha ampliado sua receita no início de 2026, a alta dos custos, das despesas e do resultado financeiro negativo contribuiu para a redução do lucro líquido no período.