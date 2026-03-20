Cemig sobe mais de 2% e lidera Ibovespa após resultado do 4T25 acima do esperado

247 - As ações da Cemig avançaram nesta sexta-feira (20) e lideraram os ganhos do Ibovespa após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025. Por volta das 12h30, os papéis subiam 2,63%, cotados a R$ 12,51, enquanto o índice operava em queda.

O desempenho foi influenciado por resultados acima das expectativas. O lucro líquido ajustado somou R$ 1,023 bilhão no período. O Ebitda recorrente ajustado, excluindo participações, atingiu R$ 1,757 bilhão, 8% acima das estimativas. Já o Ebitda recorrente totalizou R$ 962 milhões, com alta de 4% na comparação anual.

No trimestre, a companhia reduziu sua posição vendida em energia para 2026, 2027 e 2028 em 124 MW médios, 60 MW médios e 93 MW médios, respectivamente. O ajuste gerou impacto de R$ 184 milhões no Ebitda ajustado, relacionado ao encerramento de contratos.

Os volumes faturados cresceram 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. As perdas de energia ficaram em 11,42%, abaixo do nível regulatório de 11,46%.

As despesas operacionais, incluindo gastos com PMS, vieram abaixo do esperado.